盧文端：民主黨倘罷選是對抗基本法　李華明：4年後才參選屬鴕鳥

民主黨本周日（26日）召開會員大會，表決是否派員參選12月立法會選舉。全國僑聯副主席盧文端指，民主黨如果罷選，可能被定性為對抗《基本法》，到時所有民主黨成員都有可能被質疑是否真誠擁護《基本法》和效忠特區。

民主黨創黨成員、前立法會議員李華明今早（23日）表示，大原則認為政黨應派員參選，否則該黨應解散。他又指，若民主黨4年後再考慮參選只是「鴕鳥政策」，預料4年後本港政治環境不會變得寬鬆。



盧文端：想入閘入選或需退黨

盧文端接受報章訪問時指，新選舉制度已成《基本法》的一部分，若民主黨會員大會否決參選，是對抗新選舉制度，有可能被外界定性為對抗《基本法》政制發展安排的政黨，而民主黨成員以個人身分參選亦很難行得通，欲參選者若想入閘，除了退黨別無選擇。

李華明今早在港台節目回應指，盧文端不是中央政府的代表，但會參考其意見。他重申一個政黨如果不參選，就失去其基本意義，又指近月本港政治形勢惡化，氣氛很差，如果民主黨都不參選，則會是民主派數十年來首次沒人參選，十分可惜。

李華明說，不會思考派員參選有機會遇到的各種問題，認為只要未試過，都不會清楚有否問題，他支持派員參選；如果最終無人參選，或者參選人亦被DQ，只好「認命」。他強調民主黨不是壓力團體，亦非純粹發表意見、民意研究和調查等的智庫，反問如果放棄參選，在政治舞台上還有什麼平台可議政。

盧文端近月多次撰文就民主黨參與立法會一事「放風」，曾揚言該黨參選與否是「求生」和「求死」的分別，近日又指若該黨罷選，是有違基本法。（資料圖片／張浩維攝）

被視作「參選派」的民主黨前區議員蘇逸恒早前被裁定宣誓無效，失去議員資格，李華明同意政治狀況對民主派愈來愈差，認為如果未來沒有空間的話，民主黨就是完成了其歷史任務，無必要留住組織。他指，政黨如果沒有議席，在市民心目中沒有價值，對政府亦無影響力。對於有人提出，民主黨可以4年後（下一次換屆）再考慮參選，李華明形容是「鴕鳥政策」，預料4年後本港政治環境不會變得寬鬆，如果民主黨不參選本屆立法會選舉，只會令議會更「清一色」

民主黨留在區議會？李華明：心知肚明已被矮化

節目主持問李華明，留在區議會可否監察政府？他稱「大家心知肚明」，區議會已被政府矮化，認為除非18區的區議會下屆都由建制派控制，否則功能將被削弱。

李華明又指，自己到區內聽意見時，有街坊問他區議員都辭職了應如何找人協助，但相信若只是一介社區主任，希望約官員開會，「如果你不是正式民意授權的代表，（就算交）轉介信，我可以肯定講，石沉大海的居多了。」

盧文端指若民主黨罷選，有可能被定性為對抗《基本法》。（資料圖片／張浩維攝）

指立法會一直「小圈子」亦派員參選

李華明強調自己絕對不會再參選，但認為如果有人希望參選，在黨內爭取亦屬正常。他亦指，聽到民主黨主席羅健熙指其於黨內影響力很低的說法，自嘲「無乜人理我」，但認為自己在民主制度之下，應發表個人意見。

李華明在商台節目表示，若在重要關頭放棄，日後或未有平台表達。對於有人認為今次選舉制度是不公平的選舉制度，故選擇不參與，李華明反駁指，立法會一直都是「小圈子」佔多數，民主派從來不過半數，即使制度差亦仍有很少的空間參選。他坦言，若民主黨不參選，議員只會更加「清一色」。他相信，倘民主黨參選而無被DQ，在直選勝出的機會很高，仍能在議會製造「少少噪音」。