周永康接任香港民主委員會主席　梁振英嘲「國際線」將雞飛狗走

曾推動美國通過《香港人權與民主法案》的香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council, HKDC），近日頻頻出現人事變動，原任總監、「佔中」發起人朱耀明兒子朱牧民早前離任，董事局主席楊錦霞亦離職。



學聯前秘書長周永康昨日（22日）表示，已接任在美國的香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council, HKDC）主席一職，揚言香港的民主運動進程和公民社會空間，需要「在地的日常抵抗」，亦需要「跨地的對中政策新倡議」。



全國政協副主席梁振英發文，嘲諷周永康不懂國安法，此語一出必定害死現時在香港的「國際線」朋友，又嘲道「國際線」看來又要雞飛狗走、割蓆、解散。



曾推動《香港人權與民主法案》

周永康指，香港的命運前程和自由限界，從來都與世界的浪潮格局相連，「國際線並非奇門遁甲，但卻是全球反中浪潮、重光香港之旅中必不可少的一條路徑」。他希望HKDC的團隊成員，皆能在未來盡己所力連繫友儕，「從窄巷開出闊路」。

港大《學苑》前總編、《香港民族論》編者之一梁繼平將成為新任執行總監，前香港眾志主席羅冠聰則繼續擔任顧問。羅冠聰前日（21日）於社交網貼出他和周永康、前眾志常委敖卓軒、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽等身處海外人士於美國首都華盛頓相聚的合照。

HKDC的聲明指，團隊於本周已開展國際倡議工作，接下來將與華盛頓的政策制訂者會面，冀連結其他國際組織。

全國政協副主席梁振英。（資料圖片）

梁振英：「全球反中浪潮」是笑話

香港民主委員會於2019年9月17日在華盛頓成立，創會董事包括總監朱牧民、楊錦霞、學者許田波等，主力推動《香港人權與民主法案》。朱牧民和許田波於上月23日同時辭去董事會職務，未有說明原因。

梁振英同日晚上在社交網嘲道：『「全球反中浪潮」是笑話，但身在美國的周永康此語一出，郤肯定會害死『被留守』在香港的『國際線』兄弟。」他稱，看來 「國際線」又要雞飛狗走、割蓆、解散，「周永康似乎沒有聽過國安法。」