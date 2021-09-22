再任特首有良策？梁振英指房策很簡單：增供應　十四五須考慮落實

中央早前派出「十四五」規劃宣講團來港解釋國策，香港廣東社團總會今日（22日）舉行「十四五」宣講學習分享會。全國政協副主席梁振英主講時，表示「十四五」規劃及大灣區合作都有提到不少目標，但需要考慮如何落實，否則就有如「過年寫的揮春」只有願望，故要思考如何做好工作、把握機遇，令社會團結、和諧。



梁振英認為本港青年其中一個長期面對的問題，就是在勤懇、辛苦至學有所成後，未能學以致用。他舉例指，以往學生就讀機械工程、生物科學後，因為香港經濟較單一而無法學有所成，「鬱鬱不得志」，令部分人對社會有看法。他又指年青人現時若希望到內地考察，會被同輩歧視，要想辦法便利及動員他們。



梁振英發言時表示，「十四五」規劃有不少給予香港的機遇，但能否成為現實、讓香港社會發展經濟、改善民生，則需要實際參與。他指自己由改革開放起在內地四處跑，自己最近也在符合防疫措施下，經常在內地四處跑。他強調要掌握機遇的話，調查、研究及學習相當重要，要懂得內地地方、國家政策的最新發展，克服「不知道」內地所需、所長的問題，也不能令內地「不知道」香港所需、所長。

嘆大學生內地交流遭同儕歧視

梁振英表示，香港有年青人因為「不知道」，或基於政治立場而拒絕參與、對內地有偏見，他們要在社會上激發青年、學生主動做，呼籲與會者發揮各自的影響力。他認為，除了向學生介紹規劃，他們一定要便利青年人、大學生參與內地事務，指現在大學生如到內地交流會被歧視，故要幫他們解決問題，動員他們，為他們提供融入國家發展大局的動機。

再任特首怎幫香港？梁振英：房策很簡單

席間有人問「十四五」規劃已是「收官之年」，未來是否需要重新來過，又問梁振英如果有機會再做特首，會如何協助香港各種問題。梁振英回應指，房屋問題很簡單，需要增加供應；通關方面，他表示需要大家踴躍接種疫苗，指全國政協開會時，不時反映對通關的需求，而中央亦多次表示理解香港的訴求。他認為除了疫苗，本港要有其他措施控制好疫情，令國家有信心。

做不好國安難談其他產業

梁振英指，內地有地方自設的「十四五」規劃，未來也有「十五五」規劃，但香港本身沒有五年規劃，較接近的只有行政長官每年的施政報告。他形容國家的五年規劃有如施工藍圖，所以除了香港的部分，其他章節亦需要留意。他提到，「十四五」規劃數個篇章涉及國家安全，包括加強軍隊、加強社會主義民主發展、堅持一國兩制等內容，強調整份規劃完整，並非只講經濟，強調香港做不好國家安全，亦不會做得好產業等內容。

「十四五」用字精準簡潔 閱讀可學好中文

梁振英表示，「十四五」規劃內各篇章的寫法精準、簡潔，不少用字有意思，指閱讀之下有助學好中文。他舉例指，有關香港的篇章，首句「支持香港提升國際金融、航運、貿易中心地位」，當中的重點不在「支持」，而是「提升」二字。他分析指，香港在土地資源受限下，同樣的人口及勞動力，如能從事人均增值高的工作就會有提升，例如爸爸駕車，子女可做船泊租賃、保險法律工作，強調國家支持香港「提升」，並非「擴大」相關地位。

至於如何落實「提升」，梁振英以法律服務為例，稱香港最大的律師行是外國的律師分行，但本地沒有如英美的律師行，大範圍提供法律服務，指航運亦需要法律服務，反問香港有沒有分一杯羹。他強調國家作為全世界的航運大國，香港應向海事法律的服務發展，反問「這是否可以幫很多讀完法律的青年，讓他們學有所成，學以致用？」