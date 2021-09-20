選委會︱董建華：邁向良政善治里程碑　梁振英：選舉政治告別胡鬧

選舉委會員選舉昨日（19日）結束，全國政協副主席、前特首董建華表示，選委會選舉是完善選舉制度後的首場選舉，亦是香港邁向良政善治的重要里程碑，對香港未來政治生態及經濟發展有舉足輕重的意義。董建華又指，選委會重構並增加賦權後，充分體現均衡參選的新優勢，更好兼顧社會各階層界別的利益。



另一名全國政協副主席、前特首梁振英則指，昨日選舉順利完成，形容為完善選舉制度的好開局，擺脫過去的歲月蹉跎。他強調，這次選舉清楚顯示香港的選舉政治告別過去的胡鬧，踏上清明理性之途。



董建華指，選委會重構並增加賦權後，充分體現均衡參選的新優勢，更好兼顧社會各階層界別的利益。（資料圖片）

董建華發聲明祝賀成功當選的新一屆選委，他相信當選的選委一定能不負眾望，貫徹完善選舉制度的初心，共同構建專業理性的議政文化，選出德才兼備的愛國治港者，並且凝聚社會力量發展經濟民生，積極融入國家發展大局。

他又指，相信市民期待新選舉制度有效落實，在年底12月和明年3月如期順利選出新一屆立法會議員和行政長官。

梁振英強調，這次選委會選舉清楚顯示香港的選舉政治告別過去的胡鬧，踏上清明理性之途。 （資料圖片）

梁振英：商界鉅子亦要走入群眾

梁振英在Facebook發文指，這次選舉體現對選委的要求，「即使是已自動當選的委員，包括不少平日不會做基層家訪，不會站在街頭和市民握手的商界鉅子，也要履行職責，走入群眾，近距離接觸基層市民，了解民生，聆聽民情。」

他強調，日後對立法會議員和行政長官候選人亦應有同樣要求，要了解民生，所有公職人員，從上至下，包括坐AM車的官員，必須走出自己的舒適區，走入市民大眾當中，「看看環頭環尾市民的臉容有什麼變化，聽聽大家在罵什麼讚什麼；看看大街小巷商店的銷情如何，看看買凍肉的多還是買鮮肉的多；看看吉舖有多少，是開張的多，還是清貨結業的多；再看看橫街窄巷的垃圾，看看幹線公路的野草野樹。這些都是政治，而且每天都在變。」

梁振英稱，接下來兩場選舉將繼續體現新制度的完善，只要所有公職人員本着「為公」的心，在充分發揮「一國兩制」的優勢下，香港可掌握好「背靠祖國，面向世界」的大好機遇。