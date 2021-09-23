李華明稱民主黨罷選將退黨　「棄選派」冼卓嵐：合久必分不可惜

民主黨本周日（26日）舉行會員大會，投票表決是否派員參加12月立法會選舉。民主黨元老李華明近日再三呼籲黨員參選，揚言若黨決定棄選又不解散，他將會退黨。



屬「棄選派」的民主黨中委、沙田區議員冼卓嵐今日（23日）接受訪問時反駁，指新選舉制度下，參選者要預先被「篩選」，而過去地區直選沒這種限制。他坦言，即使李華明退黨亦不會感到可惜，因為民主黨歷史一直都是「合久必分」，強調今次並非世代之爭，理應以民主方式，服從周日大會的投票結果。



冼卓嵐：政黨必須參選概念過時

李華明近日多次表示，作為政黨就應該派員參選，否則應解散。冼卓嵐質疑這種針對政黨的地位，是過時概念，因經過近年社會事件，「傘後」組織、政治素人及其他政治團體的發展，已經與政黨分別不大；作為團體，其核心理念才最為重要，即使民主黨過去20多年都以傳統政黨方式運作，都不代表一定要以傳統模式參選。

冼卓嵐作為「棄選派」，不認同李華明指政黨在參選以外無事可做。他指不少黨員雖然辭任區議員，但仍未放棄，參加了黨內計劃，「離任議員仍然肯試，留在地區服務，而且我們不是沒有議員，雖然不及立法會議員發信跟進『快、靚、正』，但自己作為區議員，仍感到有事可做」。他又指，不管是自己是區議員，還是已辭任的社區幹事，都沒有感到官員對他們態度特別差，有別於李華明所指，有何要求都會「石沉大海」。

無議席須思考經費來源

當然，不參選立法會亦非「一切如常」。民主黨因為疫情已經連續兩年無法舉行籌款晚會，失去立法會議員的資源，對該黨運作自然有影響。冼卓嵐表示，雖然之前在街頭籌款雖然成績不錯，但所得款項已花得七七八八，亦未知日後相關籌款的牌照會否遭遇困難，在資源緊拙下，亦要想辦法開源。

指有人離開民主黨屬平常事

冼卓嵐2015年才加入民主黨，與2012年已退下立法會火線的李華明，幾乎從無交集。冼卓嵐說，即使李華明因為黨內決定而退出，他亦不感可惜，認為環顧民主黨歷史，一直都是「合久必分」，尤其他服務的新界東區，先後有人退黨另組新民主同盟、區政聯盟等組織，認為此乃平常事。

對於有人認為參選與否是「世代對壘」，冼卓嵐不同意，強調前主席劉慧卿同樣是元老，亦曾指選舉對候選人和議員的審查監察「前所未見」，形容參加是「屈辱」。他強調，民主黨內一向有不同意見，故應遵從黨內既有的民主機制，當星期日投票有結果時，各黨友應該尊重和服從。