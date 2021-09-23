新社聯正申辦過渡性房屋　林鄭：基層社團加入選委責任重大

新界社團聯會今午（23日）舉辦36周年會慶暨第13屆常務理事會就職典禮，署理行政長官陳茂波、中聯辦副主任何靖等多名中港官員出席。



新社聯在剛過去的選委會選舉取得超過110席，正率團到四川成都的行政長官林鄭月娥透過視像致辭指，新社聯代表循基層社團界別晉身選委，使命光榮，責任重大，相信他們會盡心竭力履行職務。



新社聯會長梁志祥表示，未來會壯大新界愛國愛港力量，積極參與議政，聚焦民生事務，踴躍參與政府推出的項目，例如正申辦過渡性房屋。



梁志祥：新社聯將積極參政 聚焦民生事務

梁志祥說，《港區國安法》為香港營造理性氛圍，完善選舉確保「愛國者治港」，剛過去的選委會選舉是香港實現良政善治的重要里程碑，期望選委為「一國兩制」行穩致遠貢獻智慧和才幹。

他說，新界是香港的未來，政府正着手研究新界北規劃，相信未來發展潛力巨大，新社聯將壯大新界愛國愛港力量，積極參與政府推出的經濟民生項目，例如新社聯現正申辦過渡性房屋，積極參與議政，聚焦民生事務，為市民謀求更多福祉。

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林鄭月娥稱《施政報告》推動融入國家發展大局

林鄭月娥指，選委會選舉順利完成，產生了更具廣泛性代表性，更符合香港實際情況，更體見香港整體利益的選舉委員會，新社聯作為基層社團代表加入選委，使命光榮，責任重大，相信他們會盡心竭力履行職務。

她續指，中央在「十四五規劃」中給予香港大力支持，並推出多項惠港措施，下月發布的《施政報告》希望善用中央支持，推動香港融入國家發展大局，為香港勾劃更好的未來。

中聯辦新界工作部部長李薊貽指，選委會選舉中，包括新社聯在內的愛國愛港陣營積極參與，共同營造多元化、專業化、重能力、少紛爭的參政議政新氣象，重塑公平、守法、務實的選舉文化，展現新選舉制度的進步性及優越性。