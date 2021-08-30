新社聯晤林鄭月娥倡再派消費券　設國安教育專員、發展新界北

新界社團聯會今日（30日）與行政長官林鄭月娥會面，提交《施政報告》建議。新社聯建議派發第二輪電子消費券，又提出設立國安教育專員，推動社會加強維護國家安全和香港和平的意識。

新社聯建議加快新界北規劃，打造「口岸經濟帶」，並考慮興建屯門至前海輕鐵線，融入國家規劃。新社聯會長梁志祥指會面氣氛良好，林鄭月娥對多項建議持正面態度。



倡發展新界北 融入國家發展

新社聯指，香港需要大量土地解決房屋問題，新界北地區是潛在機遇，發展空置的土地可以增加房屋供應，發展濕地和祖堂地亦是可以選項，加上利用該區鄰近深圳的優勢，加強與深圳的經貿合作，令到香港可以融入國家發展。身兼新社聯副理事長的民建聯立法會議員周浩鼎建議，未來基建發展計劃上可以考慮把洪水橋和深圳前海接駁，加強兩地經濟交流，提供更多就業機會。

另一副理事長、民建聯議員陳恒鑌指，特區政府需要正視青年學債問題，有很多基層學生已成功考上大專院校卻無力負擔學費，需向政府借貸，導致在畢業後債務纏身，政府應考慮檢討政策。他又促請政府盡快考慮重建舊區，縮短重建時間，考慮放寬地積比率，令到重建計劃盡早推行釋放更多土地，增加房屋供應。

陳勇（中）表示，新社團代表基層社團晉身選委會後會努力工作，希望在未來兩場選舉可讓公眾了解到新制度的好處。（張浩維攝）

新社聯理事長、港區人大代表陳勇表示，新社團代表基層社團，晉身選委會後會努力工作，希望在未來兩場選舉讓公眾了解到新制度的好處。他期望在新選制下，可讓市民廣泛的聲音能夠全面地表達出來，盡快解決土地房屋等現存的社會問題，又期望政府可以投入更多資源予基層社團，例如提供更多辦事處。