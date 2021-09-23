習近平與拜登聯大發言　中美兩套模式的較勁

聯合國大會於本周二至三（9月21及22日）舉行，中國及美國領導人的發言成為焦點。美國總統拜登沒有點名中國作針對式批評，重點放於宣揚美國那一套民主自由的價值觀仍然能領導世界解決包括新冠疫情及氣候變化等共同問題。他又稱美國不尋求一個分裂的世界及追求冷戰，不會將軍事手段視為解決問題的首要方法。



另一邊，國家主席習近平的講話則顯得更有針對性，處處似在回應美國。例如他指民主不是哪個國家的專利，各國在實現現代化應有多樣道路，當中「外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮」一句更明顯是針對美國在阿富汗撤軍一事。另外，他又強調世界上只有以聯合國和國際法為基礎的秩序，也是明顯針對美國提出的所謂基於規則的秩序。

美國總統拜登2021年9月21日在紐約出席聯合國大會，並發表講話（AP） 黑利稱，拜登總統的講話忽視了美國的威脅和敵人的

國力轉變與態度逆改

拜登沒有針對中國，而是將重點放在美國將如何繼續維持其領導地位。在核心的意義形態上，拜登堅持美國的那套「民主自由」仍然管用，稱「世界的威權主義者可能試圖宣告民主時代的終結，但它們錯了」。不論如何稱呼，美國和中國的確分別代表了截然不同的政體模式，孰優孰劣現在還未到總結的時候，但中美角力一段時間，美國明顯遭到不少打擊。

例如經歷過美國的黑人運動、新冠疫情、阿富汗撤軍等問題，各國都對於美國大失所望，美國無法再以實力與表現去說服世界，它的一套價值觀可以有效幫助世界解決問題。國家實力的轉變，帶來了中美態度的逆轉。自今年拜登上任以來，美國已經無法像特朗普時代一般站在高姿態與中國交往。今年3月兩國外交人員在阿拉斯加會面時，美國稱要「從實力地位出發與中國交往」，就遭到中方代表楊潔篪毫不客氣地回應「中國不吃這一套」。

正視競爭不能只有空話

雖然拜登的發言冠冕堂皇，但難以說服世界美國仍然有能力領導世界。例如在新冠疫情上，美國的應對便突顯了其政治社會的弊端，更遑論要如何帶領世界走出疫情。反觀習近平提到中國一直提倡疫苗為全球公共產品，今年內為世界提供20億劑疫苗，並再向發展中國家無償提供1億劑，具體地反映了中國的負擔。對比起來，美國的領導力只能停留在說話當中。

又例如，拜登指美國不搞冷戰，不想發起戰爭為首要手段。然而，又正正是美國提出聯合盟友對應中國挑戰，動輒以經濟和軍事手段要脅，引致當下尤如冷戰局面。甚至最近所組成的美英澳同盟（AUKUS）中，美國更違反「核不擴散」的精神向澳洲提供核潛技術，都更令人覺得拜登只會講空話。美國正視了中國這個競爭對手，希望證明民主自由較中國模式更為優勝，但若要真的做到，並不能只有口中所講漂亮的話。