外交部發布美國干預香港事實清單　列過百例子斥包庇反中亂港份子

外交部今（24日）發布長逾8000字的「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」，臚列多達102項，美國自2019年2月以來，在香港問題上的言行舉措，包括通過《香港人權與民主法案》，並對涉港官員實施制裁等。清單指控美國污衊詆毀特區事務、包庇支持反中亂港分子，以聯同盟友干涉香港事務。



國務院港澳辦表示堅決支持，指「事實清單」是對美國一再污衊抹黑中國政府對香港管治和悍然對中國政府官員進行所謂制裁的有力回擊。發言人又指，清單顯示美國干預、及支持反中亂港勢力是何等的賣力、形容是`赤裸裸及肆意妄為。



外交部駐港公署形容清單是美國的「罪證簿」，事實一再表明，美國就是破壞香港繁榮穩定的最大幕後黑手，鐵證如山，不容抵賴。發言人表示，清單同時是對美方日前發布「香港商業警告」、制裁中央駐港機構官員等霸凌行徑的有力回擊，也是對一切外部干預勢力和反中亂港分子的有力警告。



圖為2020年4月29日，中國北京展示中國國旗。（路透社）

清單共五類，第一類共4項，指美國炮製涉港法案，抹黑中方對港政策，插手香港內部事務，干涉中國內政。第二類有14項，指美國實施制裁，妄圖阻撓《港區國安法》和中國全國人大有關決定在香港順利實施。第三類共48項，批評美國污蔑詆毀特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定。第四類有25項，指美國包庇支援反中亂港分子，為其兜售港獨主張、散播政治謊言提供平台。第五類共11項，批評美國糾集盟友聯手干涉香港事務，通過發表聯合聲明等方式對香港事務說三道四、指手劃腳。