參與泛珠三角首長會議　林鄭：讓香港成企業拓海外市場橋樑

正在四川訪問的行政長官林鄭月娥，今日（24日）率團參與成都舉行的2021年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議。會上，林鄭月娥與泛珠省區行政首長，討論了加強區域內國家重大戰略部署銜接聯動、促進國內國際雙循環，以及高水平共建西部陸海新通道等議題。



林鄭月娥表示，國安法實施及選舉改制，使香港更有信心發揮自身優勢，積極融入國家發展大局，配合國家「十四五」規劃發展，並參與建設高質量的粵港澳大灣區發展，深化與內地的經貿和創科合作關係，而成立多年的泛珠平台更是提升合作關係的重點。

經貿方面，林鄭月娥指特區政府已加強對港商的支援，鼓勵港資企業把握泛珠區商機，同時讓香港成為區內企業參與「一帶一路」及拓展海外市場的重要橋樑。

航空和航運方面，她表示特區政府會繼續推進香港珠海機場合作，亦會向各地機場提供諮詢服務。

冀區內各地日後舉辦「香港周」

文化方面，林鄭月娥表示，特區政府自2019年起在內地舉行「香港周」，讓內地民眾認識香港文化藝術團體和世界級創意人才，並期望日後可到泛珠各個省區舉辦「香港周」活動。

泛珠區域涵蓋九個內地省區（福建、江西、湖南、廣東、廣西、海南、四川、貴州、雲南）以及香港和澳門兩個特區，人口和生產總值佔中國三份之一。