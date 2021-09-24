區議員宣誓︱10人宣誓有效性存疑問　包括梁翊婷、涂謹申、胡穗珊

九龍區議員今早（24日）宣誓，傍晚陸續傳出消息，指收到由民政事務局局長發出的信件，指部份區議員在任職期間曾作出可被視為不符合擁護《基本法》、效忠特區的行為，並要求在9月27日下午5時前回答問題。



政府傍晚發出新聞稿，指涂謹申、胡穗珊、劉偉聰、曾健超、梁翊婷等10人的宣誓的有效性存有疑問，因此已向有關區議員發信要求提供額外資料，以決定其宣誓是否有效。至於缺席宣誓的李文浩則必須即時離任。



附圖促解釋參與初選等行為

據了解，政府在信中表示，宣誓必須符合全國人大就《基本法》第104條解釋及其他法律規定，擁護《基本法》及效忠特區。因應不同區議員過去在任期間，曾作出被視為違背要求的言行，當局列出不同問題要求解釋如何符合擁護《基本法》及效忠特區，限於下周一（27日）下午5時前回覆。

當中包括曾組織／策劃／實施／參與實施「35+初選」，旨在無差別否決政府議案，迫使政府接受要求。另外，也有要求區議員解釋曾簽聯署請求外國制裁，或展示有分裂、顛覆國家意味字句，例如「光復香港、時代革命」。信件同時附載相關圖片及截圖。

深水埗李文浩缺席宣誓即時離任

當局表示，深水埗區議員李文浩因缺席宣誓，已被視為《宣誓及聲明條例》第20A條下，拒絕或忽略作出誓言的情況，故按照該條例的第21條，必須即時離任。

以下區議員宣誓有效：

油尖旺區議會

1. 孔昭華、2. 李偉峰、3. 許德亮、4. 鍾澤暉、5. 林健文、6. 朱子洛、7. 何富榮

深水埗區議會

1. 麥偉明、2. 李庭豐、3. 劉佩玉、4. 袁海文、5. 伍月蘭、6. 覃德誠、7. 何坤洲、8. 吳美

九龍城區議會

1. 楊振宇、2. 楊永杰、3. 黃國桐、4. 何顯明、5. 吳寶強、6. 梁婉婷、7. 何華漢、8. 張景勛、9. 潘國華、10. 李慧琼、11. 林德成、12. 左滙雄

黃大仙區議會

1. 譚香文、2. 廖成利

觀塘區議會

1. 潘任惠珍、2. 黎寶桂、3. 譚肇卓、4. 顏汶羽、5. 符碧珍、6. 林瑋、7. 張培剛、8. 許有為、9. 陳耀雄、10. 柯創盛、11. 簡銘東、12. 謝淑珍、13. 龐智笙、14. 呂東孩、15. 蘇冠聰、16. 梁騰丰

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以下區議員需提供額外資料：

油尖旺區議會

1. 胡穗珊、2. 涂謹申、3. 曾自鳴、4. 朱江瑋

深水埗區議會

1. 劉偉聰

九龍城區議會

1. 曾健超、2. 郭天立、3. 任國棟

黃大仙區議會

1. 莫灝哲

觀塘區議會

1. 梁翊婷

▼宣誓前在任的九龍區議員▼



深水埗區議會（10人）

民主派（8人）：覃德誠、李庭豐、麥偉明、吳美、袁海文、伍月蘭、劉偉聰、李文浩

建制派（2人）：何坤洲、劉佩玉

油尖旺（11人）

民主派（8人）：林健文、朱子洛、朱江瑋、何富榮、李偉峰、涂謹申、曾自鳴、胡穗珊

建制派（3人）：鍾澤暉、許德亮、孔昭華

黃大仙（3人）*全屬民主派

廖成利、莫灝哲、譚香文

九龍城（15人）

建制派（10人）：楊永杰、何顯明、張景勛、左滙雄、何華漢、林德成、李慧琼、梁婉婷、吳寶強、潘國華

民主派（5人）：郭天立、曾健超、黃國桐、楊振宇、任國棟

觀塘（17人）

建制派（12人）：柯創盛、呂東孩、陳耀雄、張培剛、符碧珍、許有為、簡銘東、林瑋、梁騰丰、顏汶羽、龐智笙、譚肇卓

民主派／非傳統建制派（5人）：黎寶桂、梁翊婷、蘇冠聰、潘任惠珍、謝淑珍