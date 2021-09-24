區議員宣誓︱李華明參選論成焦點　「乳鴿」郭天立：賣你嘅喜得佳

九龍區區議員今早（23日）宣誓，包括觀塘、黃大仙、九龍城、油尖旺及深水埗5個區議會，目前仍在任區議員共56人，當中民主派及非傳統建制派共29人。據了解，深水埗及油尖旺率先宣誓，九龍城緊隨其後，黃大仙及觀塘殿後，整個宣誓過程中午前後完成。



今次宣誓在民主黨周末議決是否參選立法會前夕，曾因民主派初選一度被捕的民主黨元老級人馬涂謹申，及年輕「參選派」觀塘梁翊婷為箇中焦點，後者在初選借出議辦作為票站。



另外，宣誓前一晚，非建制陣營的深水埗李文浩已表明不參與儀式，形容是政府「無休止壓迫」。參照首批港島區宣誓情況，料宣誓結束後，李會被視為拒絕或忽略宣誓，需要即時離任。



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郭天立回應李華明參選論，籲對方「安心養老，賣你嘅喜得佳啦。」（羅家晴攝）

【13:40】民主黨九龍城區議員郭天立表示，自從傳岀會向被DQ區議員追薪的消息後，不少同事都辭職，他選擇堅持到最後一刻。郭引用《聖經》提摩太後書回應，「那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已經跑盡了；當守的信仰，我已經持守了。」

郭天立稱自己真誠宣誓，堅定為居民服務，「最終結局如何，一切如劇本寫咗牆上」。他指若稍後接獲民政局信件查詢，一定據理力爭。被問到會否擔心被DQ，郭天立指不會評估，強調已盡義務完成宣誓。

對於民主黨元老李華明指，若該黨不參選，他本人會退黨。郭天立認為不影響民主黨會否參選的看法，「安心養老，賣你嘅喜得佳啦」，他又指若對方不參選，「咪推啲芝士腸，推啲牛丸岀嚟參選」。不過，郭天立強調尊重對方的言論，期待會員大會與他有健康討論。

李慧琼稱宣誓是否有效並不在於宣讀誓言的一刻，最重要是言行合一，相信政府最後會按照議員過往的言行作岀決定。（羅家晴攝）

【12:23】民建聯主席李慧琼表示，今日宣誓順利，政府準備仔細，每位議員都有按照要求完成宣誓。不過，李慧琼稱宣誓是否有效並不在於宣讀誓言的一刻，最重要是言行合一，相信政府最後會按照議員過往的言行作岀決定。

李慧琼又指，相信議員都理解宣誓是一個認真和莊嚴的過程，而非政治表達的過程。她提及，當年有人利用立法會宣誓平台搞港獨意識，推動政治理念，但強調在《港區國安法》等落實後，令大家知道宣誓的莊嚴和重要性。

廖成利指民協作為民主派溫和政黨，應參與年底立法會選舉，強調這個看法由回歸前直至今天都沒有改變。（羅家晴攝）

【12:16】民協黃大仙區議員廖成利表示，民協明日會召開執委會會議，討論在現時政治形勢下會否派黨員參加立法會選舉。廖成利指，民協一直走溫和、理性、基層的路線，主打民主和民生，相信黨員會有適切的回應。

被問到民協應否參選，廖成利指，民協作為民主派的一個溫和政黨，應參與這次立法會選舉，強調他這個看法由回歸前，到回歸過程直至今天都沒有改變，他認為要緊守這個崗位，「有一份熱，發一份光」。

對於他本人會否參選，廖成利形容自己是一個最後的選擇，強調希望民協會派員參選。他又指，民協的會員都是多元化，主要分為鷹派和鴿派，兩邊都有立場，但強調會互相尊重，經過民主的討論，充分考慮現時政治形勢作出決定。

被問到若有民協區議員被DQ，會否影響該黨的參選決定，廖成利稱，若有議員被DQ，技術上不可擔任候選人，強調該黨現時只餘六名區議員，應該會從中作選擇。至於對宣誓是否有信心，廖成利直言現時都是等消息，強調現時有太多負面消息，希望今晚會有好消息。

袁海文指李華明曾稱要有不同光譜入閘才考慮參選，呼籲解釋清楚為何轉變立場。（羅家晴攝）

【11:40】民主黨深水埗區議員袁海文離場時被問到會否擔心被DQ，他表示風險大家都知道，近日傳出被取消資格的風聲不斷變化。袁海文直言，政府的權力非常大，即使完成宣誓都可以指違反誓言，強調負面清單範圍廣闊。

對於為何仍然岀席宣誓，袁海文稱「服務街坊永遠都是我的首要」，強調這是他對選民的承諾，盡可能完成整個任期，直言看不到有風險是未能承受。

對於民主黨應否參選年底的立法會選舉，袁海文指參選與否不是最重要，最重要是堅守的底線和原則是什麼。他強調《基本法》列明人權保障，受影響的權利要得到最大程度的恢復，特別是要為在囚人士發聲，「我反對喺冇任何原則同底線下參選，睇唔到有呢啲原則同底線，我會投反對。」

至於民主黨元老李華明早前表明，若民主黨不參選他將會退黨。袁海文稱，李華明四月時曾稱要有不同光譜入閘才考慮參選，認為對方應解釋清楚為何轉變立場。

【11:05】涉及47人初選案的深水埗區議員劉偉聰離場時表示，他今天是真誠宣誓，希望感動到所有人。被問到會否擔心被DQ，他稱「我日常都要擔心好多嘢」。對於為何仍出席宣誓，他強調這是他公職的一部份，故需要履行職務。

【10:40】觀塘和黃大仙區議員將於11:15進行第三場宣誓，該區區議員已陸續進入會場，包括黃大仙區議員譚香文、莫灝哲和觀塘區議會主席柯創盛等。

黃大仙區議員民協廖成利。（廖雁雄攝）

【10:22】油尖旺區議員已完成宣誓陸續離開，涂謹申離場時被問到宣誓過程是否順利，他沒作任何回應。

【10:18】九龍城區議員將於10:45進行第二場宣誓，該區議員已陸續進入會場，包括九龍城正副主席楊永杰和何顯明、民建聯主席李慧琼、民主黨黃國桐、郭天立等。

【09:50】深水埗和油尖旺區議員將在上午10時進行宣誓，兩區區議員已陸續進入會場。

【09:30】民主黨深水埗區議員袁海文、民主黨油尖旺區議員涂謹申、朱子洛、深水埗區議員劉偉聰等已進入北角社區會堂。

深水埗區議員李文浩表明拒絕宣誓：「政府今次可以強逼我宣誓，聽日可以迫我入黨，呢種無休止嘅壓迫，我唔會同佢玩。」（李文浩Facebook）

▼宣誓前在任的九龍區議員▼



深水埗區議會（10人）

民主派（8人）：覃德誠、李庭豐、麥偉明、吳美、袁海文、伍月蘭、劉偉聰、李文浩

建制派（2人）：何坤洲、劉佩玉

油尖旺（11人）

民主派（8人）：林健文、朱子洛、朱江瑋、何富榮、李偉峰、涂謹申、曾自鳴、胡穗珊

建制派（3人）：鍾澤暉、許德亮、孔昭華

黃大仙（3人）*全屬民主派

廖成利、莫灝哲、譚香文

九龍城（15人）

建制派（10人）：楊永杰、何顯明、張景勛、左滙雄、何華漢、林德成、李慧琼、梁婉婷、吳寶強、潘國華

民主派（5人）：郭天立、曾健超、黃國桐、楊振宇、任國棟

觀塘（17人）

建制派（12人）：柯創盛、呂東孩、陳耀雄、張培剛、符碧珍、許有為、簡銘東、林瑋、梁騰丰、顏汶羽、龐智笙、譚肇卓

民主派／非傳統建制派（5人）：黎寶桂、梁翊婷、蘇冠聰、潘任惠珍、謝淑珍