政壇諸事町｜旗袍賀中秋　葉劉揭回歸夜著同一件：拍下了歷史照片

每逢中秋，新民黨主席葉劉淑儀均會上載旗袍照到社交網站，與市民同賀佳節。葉太身穿的多套旗袍引來網民關注，今日（25日）她在Facebook逐一介紹她珍藏。葉太指，粉橙色及粉紅色旗袍至今已有廿多年歷史，當中粉橙色旗袍是她為了慶祝1997年香港回歸而度身訂做。



葉太稱當年身為入境處處長的她，更身穿這套粉橙色旗袍出席主權移交儀式，拍下歷史性照片，「未知大家是否仍然記得那張照片呢？」



葉太指，粉紅色旗袍也是在97年度身訂做，當年特區政府剛剛成立，第一任行政長官董建華先生經常在禮賓府招待賓客，當年訪港政要甚多，除了時任國家主席江澤民先生、總理朱鎔基先生等多次來港外。來港的外國政治領袖也不少，包括時任英國首相貝理雅及荷蘭女王，「當時我作為特區政府主要官員，出席這些重要場合，當然要穿上旗袍以示莊重，並協助董先生招待賓客，我還記得宴請荷蘭女王當晚，我是安排坐在其王夫旁邊。」

葉太又指，另一套很多人欣賞的紫色旗袍，其實是她十多年前在杭州旅遊時，在當地商場購買，當年一件旗袍的價錢只是數百元人民幣，大讚是價廉物美。 至於葉太穿著的白底紅花旗袍，葉太則指是比較昂貴，出自本地名牌上海灘，「我欣賞這條旗袍的款式，也十分支持本地品牌，因此便買下來慶賀中秋。」

葉太還解釋了她經常穿著旗袍拍照的原因，她指原來是因為近年來香港不算太平，已經極少國家領導人及外國政要訪港，穿著旗袍的機會大大減少，因此她趁著中秋佳節，穿上這幾套甚具歷史性及紀念性。