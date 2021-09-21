中秋節｜林鄭贈美心月餅予記者　葉劉fb派「福利」旗袍照送祝福

今日（19日）是中秋佳節，特首林鄭月娥早上見記者時，祝賀全港市民「佳節快樂」、家庭幸福，指不少餐廳、酒樓屬C類或D類食肆，相信未來兩日市面較為暢旺。林鄭笑言，記者在中秋節仍要工作，「唔好意思呀，你地返去都仲要寫稿」，特首辦在記者會尾聲向傳媒派發兩個美心月餅及一張印有林鄭卡通公仔的中秋賀卡。



葉劉淑儀旗袍照賀中秋



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林鄭派美心流心、拔絲蓮藕月餅

特首辦為記者準備「福袋」，啡色紙袋內裝有兩個美心迷你月餅及一張心意卡，兩個月餅的餡料分別是流心和拔絲蓮藕；心意卡設計行「卡通風」，手持燈籠及月餅「卡通林鄭」站在禮賓府外，亦有「遊人」手持燈籠在禮賓府外賞月，賀卡背面則有月餅圖案及寫上「中秋節快樂」，下面配有手寫式樣的「林鄭月娥」及其署名。

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葉劉：多謝渾水送月餅

另一邊廂，新民黨主席、行會成員葉劉淑儀在社交網頁上載多張旗袍照，稱「一如往年，我準備了一些祝賀中秋的照片，特地與大家分享」。葉劉感謝KOL「渾水」向她送贈一盒月餅，月餅盒上印有她的肖像，形容「味道也不錯」。身穿橙色旗袍的葉劉手持「渾水」送贈的月餅留下倩影，並在照片上寫道「多謝渾水送月餅」。

葉劉其後謙稱，雖然她並無外交部發言人趙立堅的文采，能夠於中秋節前賦詩慶祝神舟12號載人飛船返回地球和凱旋而歸，但其同事亦為她在網上找到了一首唐詩《八月十五夜》，指詩中兩句「萬里無雲鏡九州，最團圓夜是中秋」，形容在佳節當前相當應景。

葉劉又說，中秋寓意圓滿、代表家庭團圓，在重視家庭的中國人傳統中，是一個很重要的節日，相信絕大多數香港人都與她一樣，希望早日通關，「故此，我除了祝各位中秋快樂、家庭幸福之外，也希望早日通關，讓分隔兩地的家庭和親友可以早日團聚。」

葉劉在fb上載的6張旗袍照中，共有4款造型，其中她身穿一套深紫色旗袍，並在照片中寫道：「我在杭州買的旗袍，好看嗎？」