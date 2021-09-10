葉劉微服出巡Donki、灣仔188商場　指電子煙、加熱煙或違商品條例

立法會《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》法案委員會，昨日開會，在民建聯等議員力撐之下，政府維持全面禁止電子煙和加熱煙的立場。



自由黨議員一直倡議修例，由「禁止」改為「規管」，期間商界、醫學界加入輿論戰。行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀亦加入戰團，「微服出巡」考察電子煙、加熱煙的銷售情況。



標榜「美容煙」或違法

葉劉到了Donki和灣仔東方188商場考察，兩個地點分別出售電子煙和加熱煙。她發覺許多電子煙被描述為「香味美容煙」、「美容電子煙」。

葉劉說，她曾經向海關關長鄧以海請教，他表示如果相關產品不含煙草，就不應會被應課稅商品條例規管。但如果產品誤導消費者，例如會令賭買者以為產品具備美容及減肥效果，便有可能違反商品說明條例。

葉劉續表示，留意到在香港銷售的加熱煙當中，有一款來自美國，宣傳重點是比傳統香煙對人體健康的影響較低，是「更好的選擇」，但相關宣傳缺乏理據支持。她說，該產品在美國正陷入訴訟，被指明顯誤導消費者。

葉劉希望海關加緊巡查電子煙和加熱煙的銷售點，如發現有誤導消費者，應以商品說明條例執法。