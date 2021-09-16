葉劉淑儀參與第三針測試「溝針」復必泰　往後要抽血五次驗抗體

行政會議成員近日做了「白老鼠」，參與新冠疫苗第三針測試。新民黨主席葉劉淑儀透露，醫生光是解說就用了接近半小時，又建議兩星期內不能喝酒和做劇烈運動。



5月底打完第二針 最近測試已沒有抗體

葉劉淑儀在Facebook表示，自己在2月22日接種第一劑科興疫苗，5月28日接種第二劑，當時的抗體指數是182.6，屬於合格水平。但這個星期再抽血，發現體內中和抗體已呈陰性，即已沒有抗體。

近日多名行政會議成員應養和東區醫療中心邀請做「白老鼠」，參與接種第三針新冠疫苗的臨床測試。養和醫院回覆《香港01》查詢時表示，該臨床研究旨在試驗接種第三針疫苗後的免疫反應及可能出現的副作用，已經向衞生署申請臨床試驗證明書並獲審批。羅范椒芬回覆查詢指，該計劃對象是早期已打疫苗、中和抗體呈陰性的人士。

▼行會成員今年初接種第一劑科興疫苗▼



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醫生詳細講解近半小時 建議兩周不能喝酒

葉劉淑儀表示，她自願報名參加測試計劃，並選擇「溝針」接種復必泰。葉劉透露在接種前，醫生詳盡解說了接近半小時，接種後在醫院稍事休息才離開，此刻感到少許疲倦，但身體狀況良好，預計明天會更加疲累。

她又說，醫生建議兩星期內不能喝酒和做劇烈運動，要多喝水、多休息，如有不適要即時向醫生求助。這次測試計劃還需要抽五次血，以跟進抗體情況，下次抽血日期為9月底。