劉鳴煒智庫辦參與式預算計劃　讓市民參與財政資源分配過程

MWYO青年辦公室與葵青區議會社區營造工作小組合作，舉行「參與式預算」社區實驗計劃。市民可直接參與社區財政資源分配的過程，改善社區設施及環境。

MWYO青年辦公室總監劉鳴煒表示，計劃可將年輕人的意見帶入社區，有助增強年輕人對社區的歸屬感，同時亦可協助他們了解行政機構的運作。



「參與式預算」亦即由市民決定部份公共預算支出優先次序或用途，透過使用者的參與，令政策及公帑的使用更貼合市民需求。

計劃開放予葵青區居民及持份者參與，包括區內工作人士及學生。參加者可為青衣區內的牙鷹洲花園提出改善意見。

對於會否將計劃拓展至其他社區，劉鳴煒指，早前已於彩福邨實行「參與式預算」，但由於人手有限，暫時每次都只會在一個地區實行。

劉鳴煒又指，除了香港，海外及內地都有地區工作以「參與式預算」分配社區資源。對於會否建議政府以同樣方式，讓市民有機會參與財政預算等工作的過程，劉鳴煒認為，縱觀各地應用參與式預算的政府級工作不多，但認為無論是政府或私營機構，都需要「貼地啲」了解市民或消費者的需求。