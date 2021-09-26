羅健熙：黨員想參選須承擔更多責任　無理由「要黨幫你鋪晒路」

民主黨今日（26日）召開會員大會，討論是否參選年底的立法會選舉。不過，今日會上未有最終決定，黨主席羅健熙指，會員大會已授權中委會制訂提名程序，如有人表達參選意欲，將再召開特別會員大會決定是否支持其出選。

在記者會中，羅健熙被多次問到報名參選、如日後立法會「清一色」責任誰屬的問題。他提到，民主黨員如有意報名參選，自身理應有更多的承擔，不可能「要個黨幫你鋪晒路」。



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指黨員如不願承擔責任 「黨更加唔會想俾佢參選」

有記者問及，黨方面不作最終決定、由中委制訂提名程序，等待黨友自行報名，是否等同將責任和壓力交給有意欲報名參選的黨員。

羅健熙回應指：「每一個人是否想參選，我會覺得佢一定自己要承擔一啲責任。如果你話佢自己都唔諗住承擔責任，咁個黨更加唔會想俾佢參選。呢個我諗係民主黨過去一路以來嘅傳統，參選嘅人喺黨入面係應該有更多嘅承擔。想參選嘅人，如果你係覺得個黨係幫你鋪晒路，然之後你就可以行上去，咁係不可能嘅事。過去已經係咁，現在亦都如是。」他又承認，於今日會員大會的發言者中，反對民主黨參選聲音確實佔較多數。

羅健熙指，黨員參選意欲下降、至今無人清晰表明希望參選，原因有很多，舉例指過往立法會選舉中，總會有現任議員表態尋求連任，但民主黨現時已沒有在任立法會議員，而歷任議員「有人喺收押所，有人喺赤柱（監獄），有人被落案起訴保釋緊」；至於另一個參選者來源區議員，民主黨在今年4月仍有八十多名，但經過政府一輪放風誘發辭職潮後，現時只剩二十多人，因此現時「客觀上，可以參與選舉嘅人少咗」。

行政會議成員湯家驊指，民主黨有責任令立法會非「清一色」。羅健熙不點名反駁此說法。（資料圖片）

駁湯家驊：權力大的人對「清一色」應負更大責任

行政會議成員湯家驊今早於電台節目中提到，民主黨有責任令立法會非「清一色」，認為若政黨因不接受當前政治制度而拒絕參選，該政黨已無生存價值，倒不如解散。

羅健熙不點名反駁指：「我從來都相信，有能力、有權力嘅人，永遠都係負最大嘅責任。」正如自身作為黨主席，民主黨內任何決定他都負有最終及最大的責任。「當我哋個社會有咁多事發生時，我都相信香港政府係應該負返佢哋嘅責任。好可惜，（特首）林鄭月娥本人，我都講過好多次，搞到香港一個咁大嘅大頭佛，然之後都仍然在任，冇去按住個問責制去承擔責任，呢件事我本身都覺得係一件好奇怪嘅事。」

因此羅健熙認為，其他人的言論他無法控制，但作為黨主席，一定會為黨的決定負責。「其他嘅情況，或者清一色與否，嗰個責任係咪都應該我負埋呢？佢有佢講啦，我就覺得行政會議成員都應該有一定責任。」