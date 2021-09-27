拆局︱民主黨「模糊處理」參選的戰略考慮　壓力落在「參選派」上

民主黨昨日（26日）召開會員大會，討論是否參與年底的立法會選舉。不過劇情峰迴路轉，會上並未作正式表決，將交由中委會決定。黨主席羅健熙見記者時，僅稱如果黨員希望參選，可待稍後表明，再另行召開會員大會決定。他承認此做法與其較早前「9月會員大會將有決定」的說法有所不同，但尊重會員大會的最新決定。

集合政界人士分析，民主黨刻意「模糊處理」是否參選的問題，實際上是在現時政治環境下一個「降低風險」的措施，主要涉及法律方面。再者，既然會員大會上反對參選者佔多，倒不如「拋個波」給希望參選的黨員身上，讓他們拿出理據說服黨友。



▼▼▼▼9月26日民主黨特別會員大會▼▼▼▼



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會上反對參選者較多

民主黨昨日所作的決定有兩大重點：其一是民主黨至今沒有收到黨員明確表達參選意願，但既然黨方面沒有正式全面詢問過，為免有所遺漏，那就交由中委會定出提名機制，讓有意參選的黨員「入紙」；其二是如果無人報名參選，民主黨不會再作另外的「決定」。

被問到黨內對於參選與否的看法，羅健熙表示如沒有正式投票結果難以論斷，可以說的只是在昨日會上發言的會員中，認為不應參選者佔多，認為應參選者較少，但笑言「（同意參選者）多過李華明自己預期」。

免卻作「不參選」決定

一名熟知情況的消息人士指，是次會員大會在一個特殊政治氣氛下舉行，全國僑聯副主席盧文端事前多次撰文，將民主黨參選與否提升至「求生求死」、「是否擁護基本法」的層次，更揚言如全禁黨員參選可能違反《國安法》。該人續指，這些風聲不斷傳來傳去，大家擔心一旦會上決定不參選，出席者都有法律風險，因此昨日親身出席人數已比預期中少。

因此該消息人士表示，現時民主黨的做法是刻意「模糊處理」：「如果要選先做決定，唔選嘅話就唔決定。」那麼民主黨就不用「表明不參選立法會」。

另一民主派人士向筆者分析，由3月全國人大公布修改選舉制度以來，民主派內部已有充足的討論，不參選聲音佔大多數亦是既定事實，一時三刻難以改變，連羅健熙在記者會上都承認，表明反對參選的聲音佔較多數，那何須再公開說一次：「既然『主流覺得唔應該選』呢個已經係人所共知，又何必講到咁明顯？咁樣做，算係『走精面』。」

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讓責任、壓力交予參選派 自行爭取黨友支持

另一個更重要考慮在於，無論最終是否參選，都總會得失另一方，因此民主黨決定將責任交回有意參選的黨員。

羅健熙在記者會中也明言，如果黨員希望參選，自身應該承擔更多，不可能「要個黨幫你鋪晒路」。這番話實際上等同告訴黨內參選派：「嗱，𠵱家好多黨員唔贊成參選，你想參選？可以，自己努力說服大家吧。」如此一來，壓力就集中在參選派上。

有政界人士分析，民主黨此舉表面上很「取巧」、不願負政治責任，但細想之下也是無可奈何之舉：「政黨參加選舉，以前就梗係理所當然嘅事。但今日政治氣氛咁差，咁多（民主派）人被DQ、入獄，如果參選派仲想選，係咪都應該詳細解釋俾黨友聽，民主黨日後喺體制入面應該扮演咩角色？呢個唔單止係面對黨友，就算日後入到閘，民主黨都要同所有民主派支持者解釋，否則選民一樣唔會投你。」

據了解，被視為「參選派」的民主黨副主席梁翊婷、中委蘇逸恒昨日未有現身會員大會。

蔡子強：等待區議員宣誓結果明朗化

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，民主黨如此做法，其一相信是觀望接下來餘下區議員宣誓的最後發展。「如果黨內參選派，好似梁翊婷、鄺俊宇等等都過唔到關，咁參選就會變成一個假問題，因為參選派都俾你（政府）DQ晒」，因此與其現時頭痛參選與否，徒增黨內矛盾衝突，倒不如留待宣誓更加明朗化，才作進一步打算。

其二，他認為在這一刻「曖昧處理」，也不會即時與盧文端放出的「風聲」有正面衝突，減少不必要麻煩。「反正呢樣嘢，可能等完區議員宣誓之後，都唔會再係個問題。」

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，參選與否對民主黨而言是嚴肅複雜的重要決定，若不參選必須有一套自圓其說的說法，以維護政黨存在、黨友前途問題，避免令人覺得是為了對抗新選制、挑戰人大決定等等；若決定參選，亦要說明該黨如何符合愛國者原則、與反中亂港分子切割等，可能因此需要更多時間研究參選問題。他指作為政黨必須有政治擔當，不可拖泥帶水，若民主黨是為考慮上述問題，可能需更多時間作考慮和決定。