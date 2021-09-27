葉劉諷馮驊「活在雲端」倡換人　何君堯倡馬會助電子點票

立法會政制事務委員會今（27日）召開會議，討論立法會換屆選舉實務安排。新民黨主席、行會成員葉劉淑儀指，總選舉事務主任翁應輝雖已就選委會選舉點票亂象道歉，但市民並非希望官員道歉和人頭落地，只是希望知道哪些地方出錯。



她又指，選管會主席馮驊法官「好好人」，但他「不沾紅塵」、「活在雲端之上」，落區亦不多，平時「唱K、打波多」，認為這類行政工作應由其他不偏不倚的社會人士擔任，並要求政制及內地局局長曾國衞向特首反映意見，「唔使佢（馮官）再做，佢（馮官）都如釋重負。」



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曾國衞指會議非「批鬥大會」 何俊賢：無聲討

翁應輝在開場發言時就選委會選舉點票運作不理想致歉，承認運送票箱過程、點票所花的時間超出合理預期，工作流程和工作人員靈活度亦有改善之處。翁應輝其後交代年底立法會選舉的實務安排，提名期擬訂於10月30日至11月12日，設620個一般投票站，採用電子選民登記冊，投票將提早一小時、於8時30分開始，當局正從內部招募3.6萬名選舉工作人員。曾國衞指希望更多紀律部隊人員參與有關工作，會要求部門首長點名部分同事參與，並會為選舉工作人員作政治審查，確保工作人員絕對忠誠。

民建聯漁農界議員何俊賢批評，官員在會議上「講啲議員已經知道嘅問題，真係浪費時間」，要求官員交代當局在是次選委會選舉汲取了哪些經驗和教訓，從而在年底選舉改進。曾國衞指是次會議主題不是聲討、檢討大會，何俊賢聞言反駁：「無聲討佢（曾國衞），唔好將頂帽笠落我個頭度！」曾國衞則說：「唔係笠落嚟」，強調立法會選舉有其獨特性，會與相關部門共同商議如何做好這場選舉。

政制及內地局局長曾國衞。（盧翊銘攝）

葛珮帆憂「攬炒派」故意弄皺選票 令電子點票機卡紙

民建聯葛珮帆指，選委會選舉並無「完善點票制度」，令選舉出現污點，又指點票期間光學標記閱讀機出現卡紙情況，擔心有「攬炒派」知道有卡紙漏洞，投票時把選票「揸皺」，用盡方法「惡搞」令光學閱讀機卡紙，令點票時間由14小時變24小時。翁應輝指出，工作人員不會把弄皺的選票「過機」，又指是次立會選舉只有由1,500名選委選出的40席選委會議席使用電子點票。經民聯梁美芬聞言笑指要實事求是，「地區直選都唔使用機」，相信這些事情不會發生在1,500名選委身上。

選舉處：只有40席選委會議席用電子點票

實政圓桌田北辰指，立法會選舉大部分選票以人手點算，只有小部分選票以電子點算，擔心以「智慧城市」自居的香港被其他國家或地區嘲笑，又指他在60年代應考公開試時，選擇題部分也是用電子掃描批改，指光學閱讀只是一種舊科技。何君堯則指，若選舉事務處做不到電子點票，可找馬會協助，「做唔到（電子點票）就搵馬會啦，場場都係填飛仔，填一格仔就掂啦…...馬會『落飛』、公開試、業主委員會都無問題，但選舉就搞大頭佛？」

何俊賢批評，官員在會議上「講啲議員已經知道嘅問題，真係浪費時間」。（盧翊銘攝）

將對選舉工作人員進行審查 確保絕對忠誠

此外，曾國衞指選舉工作人員招募是重要工作，目前已正在進行；在政治審查方面，已經初步與保安局聯絡，將會對未來選舉工作人員進行審查，以確保相關人員絕對忠誠。

曾國衞指，今次選舉會呼籲部門首長提名屬下人員參與，並希望幾個紀律部隊部門首長，點名相關人員參加選舉工作，認為未來紀錄部隊會有更多人參與工作。