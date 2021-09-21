選委會｜選舉事務處就點票問題致歉　透露「用轆」三大原因

周日（19日）舉行的選委會選舉點票時間遠超預期，花近14小時才完成點算4千多張選票。選舉事務處今（21日）回覆《香港01》查詢時表示，選委會選舉部份安排並不理想，特別是投票結束後，運送票箱過程至點票工作的安排，對此致歉。



處方解釋，今次選舉首次使用電子選民登記冊，工作人員同時核實發出有效選票的數量和電子選民登記冊所紀錄的數量是否一致，導致票站延遲將票箱送抵中央點票站。票箱運抵中央點票站後，工作人員發現投票站交回的報表資料未有妥善填好，須重新核對，影響點票工作。



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首次使用電子登記冊 需時核實選票數量與否與紀錄相符

選舉事務處指，投票結束後，投票站工作人員需要核實有效發出選票的數目。由於是次選民基礎跟過往有所不同，而個別界別候選人眾多，有投票人出現填錯選票，要求重發選票的情況，令投票完成後，選舉工作人員填寫報表時要額外時間核實各個界別的有效發票數目。

處方說，是次選舉亦是第一次使用電子選民登記冊，工作人員同時核實發出有效選票的數量和電子選民登記冊所紀錄的數量是否一致。投票完畢後，相關工作亦令投票站延遲將票箱送抵位於香港會議展覽中心的中央點票站。

個別票站未有交回報表 自動點票系統「夾紙」

選舉事務處稱，有票箱運抵中央點票站後，點票站工作人員發現投票站交回的報表資料未有妥善填好，個別票站未有交回所有的報表，為審慎起見，以免點票結果受到質疑，工作人員立即停止部份工作，重新核對。由於每一個票站均有各個界別的選票，一旦個別票站的點票工作停頓，各個界別的點票工作亦受到影響。

處方指，他們沿用以往做法，在光學標記閱讀機的輔助下，進行自動點票工作，但今次自動點票系統出現因選票放置不當而「夾紙」的情況，工作人員需要一段時間處理才能恢復使用自動點票系統點算相關選票。

處方承認工作人員的靈活性和應變能力，以及工作程序都有改善的空間，將深入研究今次事件，仔細逐一審視各項工作流程，認真跟進，作出檢討和改善，以期改善整個運作流程。