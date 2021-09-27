通關︱李家超：內地專家態度正面　本港將積極盡快強化防疫措施

政務司司長李家超昨日（26日）於出席內地與香港疫情防控工作對接會議，今日（27日）見記者時講解進度。他指，內地專家對於兩地通關態度正面，目前港府需要做的工作，是確保有個制度，可讓一旦有個別個案出現時快速堵塞，不帶來額外衞生風險。他稍後會向行政長官交報告，盡快展開第二次對接會議。



▼9.15「來港易」實施首日深圳灣口岸情況▼



+ 17

盡快展開第二次對接會議 籲「不要太悲觀」

李家超提到，內地方面沒有提出任何很具體的通關條件，但在交換意見時感覺到對方態度正面，形容會議「已經建立良好的基礎」，總體原則是確保兩地通關後不會為對方帶來額外的衞生安全風險，因此彼此都會做好自身工作。他指，香港下一步需要做的是，確保如果有個別個案出現，「可以有個有效的措施，堵住不讓個案走出來，有效防止社區擴散」。

李又提到，香港政府是負責任的政府，聯防聯控工作要做好，不希望因為通關而增加風險，始終疫情隨時反覆，變種病毒也會帶來風險。他形容，內地專家十分理解香港有自身的制度，並確認香港連續40天本地清零的成果，已建立良好基礎向通關邁進。他指，會盡快開展第二次對接會議，呼籲大家「亦都唔好太悲觀，但亦要面對現實，通關係需要啲時間」。