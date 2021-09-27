通關︱林鄭抗疫報告：積極跟進內地專家提出事項

特首林鄭月娥今日（9月27日）發表每月抗疫報告，指本地新冠肺炎疫情已持續40天以上沒有新增個案，基本「清零」，接下來政府工作重點會放在力爭與內地通關上，正積極跟進內地專家在對接會議中，所提出的事項。



▼9.15「來港易」實施首日深圳灣口岸情況▼



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已逾40天無新增本地個案

林鄭指出，自8月17日後，香港已超過40天沒有出現本地個案，基本達致「清零」。事實上，本地疫情已受控一段時間，之前出現寥寥可數的本地個案也都涉及「復陽」或其他特殊情況，沒有出現社區感染。過去一個月錄得的輸入個案都是在嚴格的「外防輸入」措施下在入境時或檢疫期間發現，沒有對社區造成威脅。

不過她指：「我們不敢掉以輕心，對每宗涉及確診者在病毒潛伏期間逗留香港的個案，都採取「寧枉勿縱」的強制病毒檢測措施。」她又提到，全球整體個案數字近日雖有回落跡象，但每日仍錄得數十萬宗個案，且涉及不同變種病毒，加上有部分國家放棄了「清零」，情況未許樂觀。

林鄭回顧8月底至今的抗疫相關工作，包括開放大嶼山竹篙灣檢疫中心800個單位予外傭來港時檢疫、恢復從廣東省以外其他內地地區及澳門回港的香港居民可通過「回港易」免檢疫回港、開放身處廣東省和澳門的非香港居民透過「來港易」計劃免檢疫來港等。

林鄭月娥透過社交網，分享「每月抗疫報告」。（fb截圖）

稱「來港易」已為通關再踏出一步

林鄭提到，政府一直謹慎地逐步放寬社交距離措施，但整體而言市民的日常生活已大致回復正常，現時市民現在最期盼的，是恢復跨境人員流動，特別是與內地通關。

她形容，「回港易」計劃已運作一段時間，「來港易」計劃更是向恢復「通關」再踏出一步。至於容許香港市民免檢疫回內地，林鄭表示在過去一段時間不斷向中央反映，希望讓兩地盡快在專家層面對接，為恢復通關創造條件。「政務司司長昨日已率領成員包括衞生防護中心專家及政府專家顧問團成員許樹昌教授在內的代表團在深圳與內地部委及專家進行會議，並正積極跟進他們提出的事項。為此目的，特區政府會不懈努力。