全運會︱林鄭出席會旗交接儀式　承諾簡約、安全、精彩辦好下屆

特首林鄭月娥今日（9月27日）於西安出席第十四屆全國運動會閉幕式，並與廣東省省長馬興瑞和澳門特首賀一誠參與會旗交接儀式。



國務院總理李克強宣布全國運動會閉幕，會旗降下後，現場舉行交接儀式，由陝西省省長趙一德把會旗傳遞給國家體育總局局長苟仲文，再由苟仲文把會旗交給代表第十五屆全國運動會承辦方的林鄭月娥、馬興瑞和賀一誠。閉幕式期間，大會播放下屆賽事的宣傳片，當中包括多名香港運動員，分別用普通話及廣東話講出「相約粵港澳」的口號。

林鄭月娥表示：「體育運動有激勵人心、團結人民的力量。我感謝中央政府的信任和支持，讓香港與廣東和澳門共同承辦第十五屆全國運動會。全國運動會是國家最高水平和規模最大的綜合性運動會，參與承辦對推動香港體育發展有重大意義。」

她提到，香港曾主辦2009年東亞運動會，每年亦舉行多項國際體育賽事。佔地28公頃的啟德體育園，於2023年落成啟用後將成為香港最大的體育園區，加上香港單車館等其他體育場地，香港將可充分利用其場館設施，參與主辦第十五屆全國運動會的賽事。「香港特區政府將與中央有關部委、廣東省及澳門特區政府緊密合作，根據中央堅持『簡約、安全、精彩』的辦賽要求，做好籌備第十五屆全國運動會的工作。」

曾訪大明宮國家遺址公園、接受陝西傳媒訪問

在西安期間，林鄭月娥和民政事務局局長徐英偉參觀大明宮國家遺址公園，考察該處保護、修復和展示文物及建築遺址的工作。他們亦參觀西安秦華燃氣集團教育基地，該處由國有獨資企業西安城投集團與香港中華煤氣有限公司合資組建的西安秦華燃氣集團有限公司營運，他們聽取了港資企業參與西北地區城市燃氣事業和在陝港資企業的發展情況。

林鄭鼓勵香港企業繼續發揮現代服務業優勢，把握陝西省發展現代產業體系的契機，為陝西省建設具有全國影響力的重要經濟中心作出貢獻，為兩地經濟共創雙贏。

此外，林鄭月娥接受了當地傳媒訪問，她將於明日（9月28日）經深圳返港。