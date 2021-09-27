區議員宣誓｜被質疑宣誓有效性　胡穗珊：不忠亦非拿婚前事作理據

九龍區區議員上周五（24日）宣誓，其中10人之後收到民政事務局局長發出信件，質疑他們宣誓之有效性，要求在今日（27日）下午5時前回覆提問。其中兩名油尖旺區議員胡穗珊及朱江瑋召開記者會，批評政府對其質疑不合理，將於下午回信反駁。



胡穗珊指，目前政治紅線有如「刻意設計」，稱政府指控與事實相去甚遠，強調要讓所有市民、從政者看清情況，又比喻指：「結婚都唔係咁㗎嘛，不忠都唔係拎返結婚之前嘅事出嚟。」



局方質疑展示「光時旗」 朱江瑋：市民送贈

朱江瑋透露，他被局方質疑社交媒體相片內有「光時」旗，以及在橫額設立「連儂牆」供市民填寫意見。他指區議員有責任反映市民意見，該「光時」旗由市民送贈，法庭亦指口號可以有不同意思；而自己在國安法生效前「與市民交流」的個程，都被用於指控他不擁護《基本法》，他對此並不同意。

朱批評，如果宣誓要質疑他人背後用意，可以無限上綱，加上今次理據是追溯至國安法生效之前，日後仍有與政府有關的工作都可能需要宣誓，將令社會「人人自危」。

▼九龍區區議員宣誓情況▼



胡穗珊：轉載初選資訊非有份策劃

胡穗珊指，她於社交媒體轉達招募民主派初選義工，以及接受訪問時背景拍攝到「光時」口號兩事，被政府指控為策劃、參與初選，並將「光時」連結至港獨。她強調，自己對兩件事件與政府有很不同理解，自己沒有參與、策劃或提供票站，只是因為不少街坊向她詢問，才轉載消息。她稱初選只是「調查研究」市民希望何人進入議會的民意，供擬參選者參考。

至於「光時」口號，胡穗珊稱泛民一向有使用此標籤（Hashtag），認為只是「簡單口號」，沒太多空間詮釋，使用亦並無港獨或反對特區政府的法定地位的意思。她稱對政府有異議不代表否定其地位，批評政府扣連港獨的做法「粗暴」。

胡穗珊強調，二人都是忠誠宣誓，認同特區政府及相信自己代表民意才會參選。

以下區議員需提供額外資料：

油尖旺區議會

1. 胡穗珊、2. 涂謹申、3. 曾自鳴、4. 朱江瑋

深水埗區議會

1. 劉偉聰

九龍城區議會

1. 曾健超、2. 郭天立、3. 任國棟

黃大仙區議會

1. 莫灝哲

觀塘區議會

1. 梁翊婷