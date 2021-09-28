油旺變天｜黃偉綸：重建規劃大　市建局難獨力辦　歡迎公私營合作

市建局經過四年時間，完成研究油麻地及旺角地區重建研究，提出將旺角發展成商貿區、大角咀打造成綠化空間等，同時會在整合街區發展範圍找合適地盤，提供「首置盤」資助房屋。

發展局局長黃偉綸今（28日）在立法會發展事務委員會上表示，相關項目涵蓋212公頃，範圍廣闊，強調市建局難獨力落實計劃，認為市建局可擔任統籌者的角色，並歡迎採用公私營合作模式。



發展局局長黃偉綸（中）指興建「首置盤」可減低市建局的財政承擔。（資料圖片）

黃偉綸稱會研建居屋

民建聯九龍西議員鄭泳舜在會上指出，油旺區有不少基層居民，特別是數萬戶劏房居民，關注除「首置盤」外，會否提供其他資助或過渡性房屋；工聯會立法會議員麥美娟亦指，不希望重建後有大量貴價樓宇，令基層市民不能在油旺區居住。

發展局局長黃偉綸回應時稱，興建「首置盤」可減低市建局的財政承擔，強調會與局方商討會否興建居屋等。黃又指，啟德將會有約1,000個單位落成，同時局方亦在九龍城覓得土地，可提供1,000個單位，用以安置受市建局項目影響的人士。

+ 7

會上有多名議員贊成重新規劃油旺區，但擔心沒具體時間表，加上計劃規模太大，最終會淪為空談。黃偉綸指，現階段為項目訂立具體時間表是不實際，強調目標是明年開始修訂分區計劃大綱圖。

民建聯九龍西議員鄭泳舜指，油旺區有不少基層居民，特別是數萬戶劏房居民，關注除「首置盤」外，會否提供其他資助或過渡性房屋。（資料圖片）

民建聯立法會議員劉國勳關注政府、市建局及私營市場在重建項目的角色，黃偉綸稱，若由單一組織更新重建油旺區計劃屬不切實際，強調政府會在重建項目中提供框架和指引，市建局則是項目的「推手」，在過程中與市場作良性互動。