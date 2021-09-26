油旺變天｜黃偉綸：若有更進步規則　其他參與者可共同發展重建區

市建局最新出爐的油旺重建規劃研究報告，建議在面積212公頃的範圍內，分5大發展節點。發展局局長黃偉綸今日（26日）在電台節目指，樂見地產建設商會表示會配合政府開拓土地，希望未來政府與發展商能增加良性互動，減少無謂爭拗，合作解決本港房屋問題，例如重建油麻地及旺角建議，巿建局未必能獨力完成，若日後有更進步規則和標準，可讓其他參與者利用，共同發展重建區。



市建局在2017年5月開展了油旺研究，透過探討如何提升油旺兩區目前土地使用效益及重建潛力。（資料圖片）

針對全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍早前表示希望香港於2049年告別劏房，黃偉綸 今在商台節目《政好星期天》稱，政府最新目標預計未來10年會興建31.6萬個公營房屋單位，較3年前大幅提升，據現時計劃，當中三分二單位會在較後時間興建，以解決不適切居所包括劏房問題。不過，黃強調，市民住在劏房有不同原因，如減省上下班時間，因此長遠需其他方法，包括開創新職位，供區內居民就業。

黃偉綸又指，興建中部水域人工島發展「東大嶼都會」計劃，以往在土地供應專責小組收集社會意見時獲相當支持，政府未來會以具體計劃説服社會，他又指若2027年填海，中部水域人工島2030年會有首批土地，首批居民可在2034年入伙。

黃偉綸形容樂見地產建設商會會配合政府開拓土地。（資料圖片）

黃偉綸：樂見地產建設商會配合政府開拓土地

黃偉綸形容樂見地產建設商會會配合政府開拓土地，希望未來政府與發展商增加良性互動，減少無謂爭拗，合作解決本港房屋問題。他舉例如市建局近期就重建油麻地及旺角地區提出建議，包括轉移地積比和整合街道區，巿建局未必能獨力完成，若日後有更進步的規則和標準，可讓巿場其他參與者利用，共同發展重建區。