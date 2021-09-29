祖堂地鬆綁｜侯志強：新界人作犧牲無可厚非　外界誤解不肯放地

特首林鄭月娥下月發表新一份《施政報告》，據了解，政府擬降低新界「祖堂地」的出售門檻，加快新界發展。上水區鄉事委員會主席侯志強今日（29日）於商台節目表示，發展土地上新界人需要作一定犧牲無可厚非，但希望發展同時也可關顧一下新界人的住屋情況；又坦言外界總以為新界人不願放地，但實際上他們相當願意配合社會發展，政府如要收地也沒有人能阻止。



指「新界人住屋問題都好淒涼」

侯志強指：「呢啲土地係祖宗傳落嚟，我哋應該好好地保留嘅，不過因應地區嘅發展，新界人作出適當嘅犧牲呢，我都覺得無可厚非嘅。」他提到，現行法例下政府如要收新界地，需要取得百分百宗族成員同意，有少部分人不同意都會阻礙收地，令外界認爲新界人不肯「放地」，感到很冤屈，若政策鬆綁，理論上當然有助解決相關困擾。



不過，他坦言即使門檻降至八成都有其困難，因很多土地持有人已身在海外。他建議，政府日後可考慮再進一步鬆綁政策，例如可於收地前發出告示，審視一個月內有沒有人反對，並召開相關會議，若會上有七、八成人士贊成，就可以啟動收地程序。

林鄭月娥10月發表施政報告。（資料圖片）

侯志強提到，其實政府要收地一向以來都隨時可收，沒有人能阻止，現行政策亦有A、B、C、D不同類別，視乎土地的發展程度，如果覺得條件不合理，固然可以申請司法覆核，不過他坦言：「幾可會有人告政府？你啲蟻民，佢分你做邊級，你都係逆來順受㗎啦，冇得拗㗎喎。」

他又認為，外界總以為新界居民沒有住屋問題，其實不然：「新界人住屋問題都好淒涼，幾代人要住同一間屋，政府係咪都要關顧一下呢？新界人都係人嚟㗎嘛。」又舉例指政府要清拆寮屋時，都要考慮居民的安置問題。

侯志強於2012年曾發表「出得起錢，祠堂都賣得」的說法，他表示，新界人來港都已一千年，曾經在不同地方都有祠堂，所以因應社會發展，祠堂自然可以另覓地方，他形容「（祠堂）可以賣，但都可以建，起得更加輝煌。」