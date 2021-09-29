議辦掛國旗被促移除　政府稱考慮安全　何俊賢斥僵化：同點票一樣

立法會今日（29日）復會，有建制派議員在口頭質詢環節問到，為何屋邨的議員辦事處於外面懸掛國旗，竟會被房屋署要求移除，政府有何方法鼓勵市民通過掛國旗，展示愛國情懷。

政制及內地事務局局長曾國衞成為建制派「抽水」對象，其中民建聯何俊賢批評，政府對國旗處理的手法僵化，如同近日惹起爭議的選舉點票制度。



黃國健提到，去年10月1日國慶日及本年7月1日香港回歸週年紀念日的前兩天，有一些設於公共屋邨的議員辦事處在其門外懸掛國旗，以表祝賀。然而，房屋署基於接獲投訴，指令該等辦事處將國旗除下。（羅君豪攝）

政府：掛國旗時須注意有否構成危險

黃國健提到，去年10月1日國慶日、今年7月1日香港回歸週年紀念日的前兩天，有一些設於公共屋邨的議員辦事處在其門外懸掛國旗慶祝，但房屋署基於接獲投訴，指令該等辦事處將國旗除下。他質問當局會否制訂指引，訂明市民可於國家慶典日子前後一段短時間內在指定的公眾地方懸掛國旗；以及會否推行措施，鼓勵市民於重大節慶日在公眾地方懸掛國旗，以示對國家的支持和尊重。

曾國衞指，國旗是國家的象徵和標誌，代表國家的權威和尊嚴，政府有責任保障國旗得到正確使用，鼓勵市民在適當場合使用，表達愛國情感。他稱即將恢復二讀修訂的《國旗及國徽條例》中，就訂明一切個人及組織應當尊重國旗，並在適當時候使用。

曾國衞指，在公眾地方懸掛國旗，需顧及公共安全，例如國旗是否牢固。（羅君豪攝）

就黃國健提到的個案，曾國衞經諮詢運房局後得悉，當時人員是考慮到相關規則指引，如要在公眾地方懸掛，需要顧及公共安全，例如國旗是否牢固、固定，有沒有對居民帶來滋擾或危險。當時國旗掛在簷篷對出位置，比較接近民居，經人員調解後已得到妥善處理。他又指，如果在公開活動中想使用國旗，可向行政署提出申請。

運房局副局長蘇偉文補充，在屋邨內使用國旗，申請一般都會批准，當時只是該國旗位置比較近民居、天氣狀況不穩定。

民建聯蔣麗芸（鄭子峰攝）

蔣麗芸嘆掛國旗「郁啲就叫人申請」

民建聯蔣麗芸進而提到整個使用國旗的制度，指「郁啲就叫人申請，市民無可能填得晒啲表」。其黨友何俊賢亦附和指，已多次提醒政府，最重要是顧及市民的愛國心，留意到政府有時候將國旗「當處理垃圾咁移開」，非常不理想，制度亦十分僵化「同處理點票制度一樣呀」。何建議，日後成立專責小組審視在公眾地方展示國旗的情況，曾國衞表示可以考慮。

何俊賢指已多次提醒政府，最重要是顧及市民的愛國心，留意到政府有時候將國旗「當處理垃圾咁移開」，非常不理想（張浩維攝）

體演文出界馬逢國反映，回歸前香港有不少人也很主動懸掛中國國旗，但回歸後見到這些自覺行為少了，只有個別民間團體、國營機構會如此做。他認為，政府對於懸掛國旗，只流於規管、立法、執行，看不到政府有任何做法，鼓勵民間自發掛國旗表達愛國情懷。

曾國衞表示，過去一段時間因為有外部勢力干預香港、反中亂港分子活躍，醜化國家，現時是撥亂反正的時期，市民愛國情懷的培養「當然希望重新做返好佢」。