立會界別選委全屬建制派　何俊賢：愛國「清一色」惟意見多元

隨著候選人資格審查結果出爐，40名建制派立法會議員，全數獲確認成為選委會當然選委。他們今天（1日）發表聯合聲明，承諾忠誠謹慎履行選委職責，確保愛國者治者原則得以落實，維護國家安全。

目前立法會界別分組，因為熱血公民鄭松泰被裁定資格無效，而醫學界陳沛然未有登記，當然選委清一色為建制派。建制派「班長」廖長江表示，這並非由建制派造成，而是歷史因素影響，例如泛民總辭等。民建聯何俊賢則指，選委是「清一色」愛國，但意見絕非單一。



40名建制派立法會議員全數獲確認為當然選委，承諾忠誠謹慎履行職責，確保愛國者治者原則得以落實。（梁鵬威攝）

廖長江表示，新選舉制度下，建制派認為行政長官及立法會議員必須有能力解答國務院港澳辦主任夏寶龍提出的五大問題，包括「能不能始終把握好香港『一國兩制』實踐的大方向？能不能堅守為民情懷？能不能破解香港深層次矛盾和問題？」，務求做到「想幹事、會幹事、能幹事、幹成事」的特區管治者。

他們期望，未來選出的行政長官及立法會議員能夠帶領全體港人團結一致，為中華民族偉大復興，為特區政府推動良政善治，共同努力。

何俊賢稱立法會選委是「清一色」愛國，但意見絕非單一。 （資料圖片）

立會選委全建制 廖長江：並非建制派造成

對於熱血公民鄭松泰被裁定選委資格無效，廖長江說鄭松泰因其個人原因而被裁定選委資格無效，另外他從傳媒報道得知，醫學界陳沛然不知道自己要申請成為當然委員，最終令立法會界別選委全屬建制派，強調並非建制派造成的現象。

何俊賢稱建制派意見多元，「如果你講愛國，佢係清一色，如果話意見單一，對唔住，我同其他黨派朋友和普通界別都會有矛盾。」