建制再倡課室裝CCTV　何俊賢促秋後算帳教師：諸葛亮也忍痛斬馬謖

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-26 12:24

立法會大會今天（26日）召開，行會成員、自由黨主席張宇人就教師專業操守提出口頭質詢，民建聯梁志祥再次要求教育局在課室安裝閉路電視，監察教師教學。教育局局長楊潤雄指，安裝CCTV對教學有一定影響，做法反映對整體教師不信任，若要安裝CCTV，須清楚思考有關做法的影響，並與社會人士作更多討論。 民建聯漁農界議員何俊賢稱，「爆眼少女」事件發生後，有教師在拍攝畢業相時帶頭與學生按著右眼，亦有教師「帶著幾個學生妹喺學校招牌前掩著右眼」，更稱有教師帶學生「去衝」和出席非法集會。 何俊賢稱，遲來的公義並非公義，唯有秋後算帳才能尋找公義，要求局方就有關投訴作懲處，揚言諸葛亮也忍痛將愛將馬謖斬首。楊潤雄僅稱，不會評論個案，會按機制處理投訴。

促訂指引禁教師談政見

張宇人在口頭質詢時稱，據報有不少學生受教師或朋輩影響，參與2014年佔中、2019年反修例運動，由前年6月至去年底，教育局接獲269宗有關教師專業失德的投訴，至今對154名教師採取紀律行動，包括取消當中3人的教師註冊資格。



他要求當局盡快檢討和更新《香港教育專業守則》和《香港教師專業標準參照》，明確禁止教師作出下列行為：參與違法活動、煽動或組織學生參與違法活動、向學生宣揚個人政見，以及在網上發表激進、煽動仇恨或失實的言論，又促當局盡快制訂清晰和具權威性的官方教師專業守則，以遏止教師煽動學生參與違法活動。

楊潤雄指，教師對學生有深遠影響，教師應有高尚道德情操，稱當局已於三年前制訂「T-標準+」，描述的教師及校長專業角色。他指，當局收到269宗相關就社會動亂的教師投訴，其中已取消3人的教育資格，並向151名教師發出譴責信、勸喻信、警告信或口頭勸喻。對於張宇人要求當局制訂指引，規定教師不作出向學生宣揚個人政見等行為，楊潤雄指即使有否指引，教師亦不應作出相當行為，強調當局會按機制處理投訴。

楊潤雄指一旦安裝CCTV 顯示對整體教師不信任

梁志祥稱，200多宗投訴中，只得3名教師被釘牌，令家長非常擔心，又指教師在課堂的說話，學生很多時沒有向家長轉述，變相令家長無法投訴教師，部分家長則稱擔心投訴教師後，學生會遭教師報復。他認為應在課室安裝閉路電視，確保教師不會向學生傳授錯誤訊息。

楊潤雄指，安裝CCTV對教學有一定影響，做法反映對整體教師不信任，若要安裝CCTV，須清楚思考有關做法的影響，並與社會人士作更多討論。

何俊賢稱，「爆眼少女」事件發生後，有教師在拍攝畢業相時帶頭與學生按著右眼，挑動社會矛盾，又稱有教師「帶著幾個學生妹喺學校招牌前掩著右眼」，並稱有教師帶學生「去衝」和出席非法集會。何俊賢稱，遲來的公義並非公義，唯有秋後算帳才能尋找公義，「秋後算帳先係唯一尋求公義嘅原因」，要求局方就有關投訴作懲處，揚言諸葛亮也忍痛將愛將馬謖斬首。楊潤雄僅稱，不會評論個案，會按機制處理投訴。