延任議會｜6建制議員公帑訂《蘋果》　何俊賢萬元購發燒音響耳機

延任一年的第六屆立法會，將於10月30日正式結束，《香港01》趁暑假休會，統計及整理各立法會議員過去一年的營運開支款項，發現謝偉俊、梁美芬、張宇人等6名建制派議員，在2020至2021年立法年度均曾透過立法會營運開支訂閱《蘋果日報》。

此外，立法會議員可申領「購置和使用資訊科技及通訊設備」開支還款額，其中民建聯何俊賢花約1萬元，購置音響套裝、耳機等。

延任立法會系列之五



梁美芬議辦曾訂閱《動新聞》

《蘋果日報》今年6月底停刊，《香港01》翻查立法會議員議辦營運開支，發現自由黨張宇人、易志明、鄉議局主席劉業強、勞工界潘兆平均有透過報攤訂閱《蘋果日報》；經民聯梁美芬助理以梁的電郵地址，訂閱《蘋果動新聞》「日日$1.68計劃」，最後一次申報有關款項於今年1月。

工聯會黃國健、麥美娟、陸頌雄及郭偉强4人分擔部份辦公室營運開支，包括訂閱報章及電視台的費用，根據資料顯示，四人議辦於去年10月前一直訂閱《蘋果》，惟10月正式取消訂閱，但繼續訂閱其他報刊，包括《明報》、《信報》、《東周刊》等。

葛珮帆YouTube觀看次數達二千萬 靠每月訂購「Tubebuddy」？

民建聯葛珮帆的網絡宣傳攻勢冠絕其他建制派議員，其YouTube頻道至今有14.1萬人訂閱，直至昨天（4日），片段總觀看次數高達26,399,459次。根據葛珮帆的申報資料，其議辦每月以19元美金訂閱「Tubebuddy」服務。根據網上資料，「TubeBuddy」是一款瀏覽器擴展程式，功能包括協助用家輕鬆簡化和管理YouTube內容，通過查看標籤和標題的關鍵字分析「優化」內容，提高內容的可搜索性，加強頻道的競爭力。

根據葛珮帆的申報資料，其議辦每月以19元美金訂閱「Tubebuddy」服務。

何俊賢豪花過萬元買梳化

民建聯漁農界議員何俊賢透過「開支辦事處及資訊科技開支償還款項」，於去年9月在一間耳機專門店，購入多款音響及耳機產品，包括價值6,980元的音響套裝「Sonoro PRESTIGE」、價值1,430元的鐵三角耳機「Audio Technica ATH-M50x 紫色限量版」，以及多款Reddle名牌耳機線升級器材，包括價值1,668元的「發燒級手機解碼耳擴短線」等。去年5月29日，何俊賢亦以13,631元，購入一張茲曼尼梳化。

何俊賢亦於今年5月透過開支款項，設計及印刷六款標額，包括一式兩款、寫上「日相倡飲核廢水，推『Q版哥斯拉』遮醜，難掩日本傾倒核廢水惡行」的橫額，共印製72份、總值10,035元。

根據資料，由第六屆立法會開始，議員可在每屆任期內申領最多 375,000元的開支償還款額以開設辦事處，包括立法會秘書處提供的辦事處，以及購置和使用資訊科技及通訊設備。已於上屆任期申領任何開設辦事處開支償還款額的議員，在本屆任期只可申領262,500元，以供翻新、搬遷辦事處，以及添置或更換設備及家具。

漁農界議員何俊賢透過「開支辦事處及資訊科技開支償還款項」，於去年9月在一間耳機專門店，購入多款音響及耳機產品。

何俊賢透過「開支辦事處及資訊科技開支償還款項」，於去年9月在一間耳機專門店，購入多款音響及耳機產品，包括價值6,980元的音響套裝「Sonoro PRESTIGE」。

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李慧琼印54萬份工作報告

多名議員在去年中以營運開支印製4年工作報告，循九龍西直選入局的梁美芬去年共印製37.5萬份四年工作報告，印刷費為30.1萬元；其後將24.2萬份郵寄予九龍西選民，郵費為21.8萬元，加上1.8萬元工作報告設計費用，共花費53.89萬元。民建聯主席、「超區」議員李慧琼去年6月印製51萬份工作點匯，印刷費為44.8萬元，連同郵費須63.1萬元，她表明只申領95%開支。

容海恩《給香港的信》請英文翻譯

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國去年8月起開始製作4年工作報告，以21,880元印製1,000本報告，並花13,741元郵費寄予其業界人士選民，同時他以8,000元聘請專業人士，為其工作報告翻譯。談到翻譯費用，新民黨容海恩於去年12月13日在《港台》英文節目《給香港的信》談及對疫情及全民檢測等看法，她事前花費2,500元，聘請專業人士，將其中文講稿翻譯成英文。

經民聯林健鋒及劉業強去年曾分別刊登廣告，聘請議員助理，在就業網站「JobsDB」刊登廣告一個月的費用，須998元。