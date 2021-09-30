民協10月表決參選　料通過成數較高　倡高門檻增認受性｜政圈風聲

立法會換屆選舉於年底舉行，民主派政黨參選否成為政圈焦點，民協上周六（25日）召開執委會會議，決定於下月14日召開特別會員大會，表決民協是否出選立法會。

綜合各方消息和分析，民協特別會大通過出選的成數暫看高一線；有支持民協出選的知情人士坦言，既使該黨已決定召開會大，在《國安法》下，屆時作出否決參選決定可能性頗低，該人建議仿效民主黨設較嚴謹的黨內甄選門檻，假設盛傳出戰九龍中直選的「老虎仔」廖成利要求參選，或須先取得三個地區支部、各一黨員提名支持，以增強民協派員出選決定的認受性。



黨員不認同「參選救兄弟」 指失立會議席多年仍能生存

有民協中人透露，「竹筍黨」元老、黃大仙區議員廖成利戰意勃勃已非新事，稱「老虎仔」早在數月前已經常向黨友透露參選意願，引述廖稱曾有「中間人」接觸他，又透露廖多次向黨員闡述支持參選的理據，包括「參選救兄弟」等，坦言當時不少黨友對他表達參選意願不以為然，因不少人不認同參選能「救兄弟」。

一名仍在地區服務的民協前區議員坦言，民協「最好唔好」參選立法會，他解釋民協自2016年開始已沒有立法會議席，至今已接近6年，形容民協即使沒有立會議員，民協也一直如常運作，認為毋須在風高浪急的政治形勢下參選，淪為政府、泛民支持者「兩面不是人」的「出頭鳥」，加上民協工作以民生和地區為重，沒有立會議席反而更聚焦於地區工作。

撐參選者指可增民協存活率

有知情人士估計，民協在「10.14」通過出選立法會的成數暫看高一線，既使該黨已決定召開會大，在《國安法》下，屆時作出否決參選決定可能性頗低。該人表明支持民協參選立法會，但理據並非基於「參選救兄弟」，而是認為民協參選可增加該黨在後國安法年代的存活率，減低政權針對民協的可能性。他形容廖成利風格相當溫和，在立法會不會做出「出格」舉動，相信不會因循身立法會增加民協所面對的政治風險。

不過，在選舉改制後參選難免與民主派支持者的期望出現落差。此人建議，仿效民主黨設較嚴謹的黨內甄選門檻，假設廖成利在黨內提出參選要求，或須先取得三個地區支部、各一黨員提名支持，以增強派人參選立法會決定的認受性。

民協署理主席楊彧（林若勤攝/資料圖片）

楊彧：具體程序仍待敲定

民協署理主席楊彧接受《香港01》查詢時表示，須再討論會員大會表決是否參選的實體程序，指如無意外將在會大提出決議，決議字眼料約為「民協是否參與立法會選舉」，投票採取簡單多數制。他預計，倘會員大會通過參選決定，料將授權執委會處理相關事宜，若有人在黨內報名參選，或須緊接召開第二次特別會員大會，決定是否推薦該黨員代表民協出選，強調有關程序須在10.14會大再討論和決定，方能正式敲定具體程序和細節。

至於有建議該黨在內部設較嚴謹參選門檻，楊彧表示，暫未收到有人提出有關想法，指若有人在會員大會提出，屆時將討論。

另外，原訂在今年第三季舉行的民協周年會員大會，將會延至明年第一季舉行，屆時將會選出一屆領導層，消息人士解釋，特別會員大會將集中處理參選問題，不希望外界將改選領導層與參選決定掛勾。