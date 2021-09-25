民協10.14議決是否選立會　楊彧：難斷言中央是否「開綠燈」

民協今早（25日）舉行執委會會議，討論是否派員參與12月的立法會選舉，署理主席楊彧會後表示，將於下月14日召開特別會員大會，就會否「去馬」作出一個最終決定。楊彧稱不論參選與否，對民協而言都是艱難決定，目前難以估計若果民協出選能否「入閘」。



九龍區議員昨日宣誓，是民協首次接受宣誓「驗身」，區內3名區議員，包括黨內元老、黃大仙區議員廖成利都成功過關，即日被確認宣誓有效。楊彧稱，新界區還有3名區議員未宣誓，難以斷言中央是否向民協「開綠燈」。



楊彧指，執委會就是否參選作出了詳細討論，與會者談及支持者的憂慮，在公民社會土崩瓦解下應否保留發聲的平台，以及民協在議會內的作用等，執委會未有結論。參選與否是重大決定，對整個黨影響深遠，楊指執委會很難代表全黨意願，所以決定交由最高權力的會員大會作最終決定。

被問到如何評估民協未來的「入閘」機會，楊彧說任何人在新格局下，都很難肯定自己有否觸及紅線、民協是否安全，但他相信民協的工作從沒違反《港區國安法》或任何顛覆國家政權的成分。

民協九龍區議員全數獲確認宣誓有效，楊彧稱，仍有3名新界區議員未完成宣誓，會否被DQ仍是未知之數，故難以斷言中央是否向民協「開綠燈」，最終能否「入閘」「唔輪到我哋控制」。