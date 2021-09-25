民協或成泛民黑馬　執委今商參選取態　老將廖成利宣誓過關開好頭

九龍區議員昨（24日）宣誓，正值民主黨周日會員大會表決參選立會與否前夕，元老級人馬涂謹申，及「參選派」副主席梁翊婷宣誓後被裁定存疑，參照港島區先例，有黨內人士評估，如無意外應難留「活口」。兩人均牽涉去年民主派立會初選，前者因參選一度被捕，後者則曾借議辦作票站，宣誓前被視作高危一族。



事實上，兩周前港島區議員「打頭陣」，民主黨「參選派」蘇逸恒試水溫率先遭DQ，相信緣於參與初選，當時已是葉落知秋。宣誓「驗身」被視為參選風向標，民主黨由「被中央選中」驟陷「尷尬處境」，參選派及元老相繼受挫，相信難以扭轉民主黨「棄選」之勢、大局初定。



較之民主黨，昨日宣誓對另一老牌泛民政黨民協，其實更具風向標作用。民協在港島區並無區議員，昨日是首度宣誓「驗身」，三名區議員悉數過關，包括一直盛傳若民協「去馬」立選，最有機披甲上陣的老將廖成利，他昨日也明言自己主張並願意出選。更重要的是，該黨宣誓前一直視他為宣誓三子中最為高危，成功通關對於今早民協執委會商討「選與不選」有重大影響。



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選委會非建制派幾近「清零」，12月立法會選舉下月接受提名，民主派至今未有黨團明確「去馬」。民協執委今早碰頭討論，主席楊彧事前預告不大機會有結論，明言「未係需要決定嘅時候，到10月初先決定都未遲」，不排除須召開會員大會決定，同時承認會考慮九龍區議員宣誓結果。

廖成利宣誓結果為黨內觀望重點

有黨內人士透露，昨日宣誓影響其實相當關鍵，因為坊間一直將老將廖成利列為高危一族，其議員辦事處名列去年初選票站名單，按港島區先例，正正屬於不擁護《基本法》及效忠特區的「誅殺」指標之一，但事實上廖的議辦最終因為疫情並無開放作票站。

翻查紀錄，去年7月初確診個案突然飆升，第三波疫情爆發，初選前四日廖議辦所在的彩雲邨不斷有確診或疑似個案到訪，最終初選中，邨內只有民主黨沈運華的議辦開放作票站，香港民研的票站點票名單亦不見有廖議辦上榜。而這些資料來源，據悉都是民政事務局直接引用質問宣誓存疑者的依據。

在初選票站一事上，當局如何解讀廖成利的參與程度，就成為民協重點觀望之一。而且，九龍區宣誓是民協首度「驗身」，意義更是非一般。《香港01》在宣誓前幾天向廖成利打聽，他堅拒評論，又稱一切容宣誓後再傾，稱有共識統一由楊彧對外。

廖成利：主張且願意出選

至昨日，廖成利宣誓後遇記者追問，表示民協一貫走溫和、理性、基層路線，主打民主民生，個人認為應該參與年底立選，強調同一看法，由回歸前後，直至今天都不變，認為要謹守崗位「有一分熱，發一分光」，也相信今日執委會，黨員會有適切回應。

民協一直盤踞深水埗深耕社區，故有「深水埗黨」之稱，另亦以「一人黨」聞名，因過往一直由前主席馮檢基出戰立法會，被詬病為拒絕交捧，造成黨內斷層。馮檢基退黨外，民協年輕一代如何啟明、施德來均走得比較前，2019年區選獲得19個議席，惟兩人早前因參與初選而在宣誓風波中辭職，其他不少區議員評估風險後，也退黨或辭任，目前僅餘6名區議員。

由現任區議員中揀蟀 廖自稱「最後人選」

廖成利因知名度較高，被視為有條件出戰人選。廖成利昨日則形容自己是「最後的選擇」，又指黨內有鷹派，有鴿派，會經充份民主的討論，考慮現時政治形勢才作決定。被問到若被DQ有何影響，他稱如果派人出選，理應由現任6名區議員中挑選，希望「有好消息」。

據知情人士觀察，民協持參選、棄選、觀望的黨員數目三分天下，未知「三子過關」對於其他人而言是否「好消息」，不過相信技術上，無疑是留給民協更多迴旋空間。