立法會三讀通過修私隱例防起底　議員自稱受害者　有人因而要搬屋

打擊「起底」行為的《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例草案》今（29日）在立法會恢復辯論，並在下午三讀通過。多名立法會議員指出自己是「起底」風氣的受害者，民建聯葛珮帆稱自己的資料被用作登記器官捐贈和新冠肺炎檢測，更透露有立法會議員因而需要搬屋。



新民黨主席葉劉淑儀表示支持修例，稱在座每一位基本上也曾遭「起底」。（張浩維攝）

葛珮帆批條例落後 資料被用作登記器官捐贈

葛珮帆指，目前的私隱條例落後，欠缺阻嚇力，打擊面不足，猶如石器時代的法例。她稱，根據警方資料，自2019年6月起，共有4,200人被「起底」，包括3,200多名警員，受害者受到不同程度滋擾，有人資料被用作申請貸款、登記器官捐贈等。她說自己也是受害者，資料被用作登記器官捐贈及新冠肺炎檢測，她外遊回港後航班資料被外洩，有人號召「接機」，又指有很多立法會議員同遭「起底」，「屋企被騷擾，幫你不斷叫外賣，令我哋有啲議員都要搬屋。」

新民黨主席葉劉淑儀表示支持修例，稱在座每一位基本上也曾遭「起底」，2019年反修例示威期間，出現大規模「起底」行為，使受害者身心受損，警員子女遭指指點點，亦有聯署反對「黑暴」的醫生被「起底」，認為有需要修例，令受害人毋須每次透過民事程序申請禁制令。

體育、演藝、文化及出版界馬逢國形容修例是「遲來的正義」。（夏家朗攝）

馬逢國：遲來的正義 倡助網站營運商了解新例

體育、演藝、文化及出版界馬逢國形容修例是「遲來的正義」，指自己也是其中一名受害者，住址電話被公開，令他及其家人擔心人身安全受威脅，但洩漏者難以追查，發布個人資料的平台亦毋須負上任何責任，對受害者而言是極大的不公義。他認為，修例後政府應協助網站、社交平台及討論區營運商了解新法例，避免平台被濫用，成為侵害個人私隱的工具。