狄志遠擬參選立法會社福界　料硬撼民建聯女將｜政圈風聲

選舉改制後，建制派幾乎囊括選委會所有席位，自稱「中間派」的新思維主席狄志遠在社福界成功當選，但僅以抽籤方式險勝。狄志遠今日（29日）舉行記者會，承認有意參選12月舉行的立法會選舉，出戰社會福利界議席。



向來是民主派票倉的立法會社福界功能界別，選舉改制後仍然保留個人票，根據臨時選民登記冊，共有13,958名選民，但對於被建制大佬盧文端正名為「泛民」的狄志遠，是否一定有利？政圈最近傳出除狄志遠外，民建聯亦擬派人出戰社福界，狄志遠要晉身立法會挑戰不小。



民建聯派朱麗玲攻關

狄志遠在1991至1995年曾擔任立法局議員，今次如果能勝出，將會是回歸後首次擔任立法會議員。社福界一直是泛民大本營，歷任議員羅致光、張超雄、張國柱及邵家臻均是泛民人物，皆因該界別是由個人票選出，對泛民參選者自然有利。

第七屆立法會選舉原定去年舉行，去年7月民建聯曾公布參選名單，該黨派出前大埔區議員、註冊社工譚榮勳出戰，惟據聞譚榮勳另有工作，不會參選立法會，民建聯將改派中委兼葵青支部主席朱麗玲出選。

朱麗玲於2011年首度參選荔華選區，即擊敗時任立法會議員、民主黨李永達，以及人民力量陳志全而當選，總得票亦高於二人總和，成為一時焦點。朱麗玲有參與今屆選委會選舉，得到70票，較狄志遠的55票高。

余秀珠（左）曾經歷家暴，現時以過來人的身份擔任香港單親協會的總幹事，幫助一群單親媽媽。（陳晶琦攝）

傳資深社福工作者余秀珠或參戰

此外，社福界亦有傳選委會社福界「票后」余秀珠，可能是潛在人選。余秀珠在社福界素有名望，是2011年理大傑出校友，創立香港單親協會並擔任總幹事，長期關注婦女、兒童、單親家庭及弱勢社群的權益。余秀珠參選選委前接受傳媒訪問，表示希望加強業界與政府的溝通，若她有意去馬，勢必掀起社福界一場混戰。

選委：泛民支持者不撐狄志遠 建制嫌立場不鮮明

有建制背景的社福界選委認為，社福界今屆保留個人票，在泛民支持者佔多數之下，狄志遠的定位難以吸納「黃營」選票，「泛民選民不會喜歡狄志遠，亦覺得選舉改制不合理，但狄志遠仍然參選」，理念並不相同。該選委又指，建制派支持者亦未必會投票給他，「因立場不夠鮮明」，因此即使維持個人票，對非制派的狄志遠亦未必有利。

至於余秀珠，該選委指余秀珠在行內相當有資歷，但年紀方面或成為限制，因立法會的工作較繁重，對方可能要考慮分配時間兼顧會務，他暫未聽聞余秀珠會參選。

社總張志偉：如沒意外不會派人參選

社會工作者總工會外務副會長張志偉接受查詢時表示，如沒意外，該會不會派人參選年底的立法會選舉。至於社總會否支持其他參選社福界人士，他稱目前言之尚早，又指社福界由一人一票選出，並非由整個團體決定。