民主黨「9+1」門檻非牢不可破？　兩「中鴿」或成黑馬｜政圈風聲

民主黨前日（26日）召開特別會員大會，討論及決定是否參選年底立法會選舉，最終該黨未有表決，並決定交由中委會制訂甄選機制，若有黨員有意參選，取得黨友提名後可參與甄選，再交由會員大會決定是否推薦該黨員出選。

綜合各方消息，不少民主黨中人均指，誠如元老李華明所言，黨內「主選派」人數並非如想像般少，共80多人出席的特別會員大會中，「棄選」、「主選」佔六四比，有為數不少的黨員表達支持參選的理據，更指兩名支持民主黨參選的「中鴿」，或成出選立法會的潛在冷馬。



▼▼▼▼9月26日民主黨特別會員大會▼▼▼▼



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開會場地有便衣警佈防 黨員形容氣氛緊張

不少政圈中人以「反高潮」、「意料之外」等形容今次會員大會結果，不過有兩名黨員坦言，事前已估計不會表決，其中一名前區議員憶述，前日前往位於尖沙咀星光行的會議場地期間，看到大量警方在附近駐守，當他步入星光行，目測不少便衣警員駐守在星光行內，現場氣氛可用緊張、甚至「肅殺」來形容；在會議期間，亦生怕會議期間因有會眾言論「踩界」，有執法部門破門而入，故在走進星光行的一刻，心想肯定會議不會投票或表決。

另一黨員指，會大召開前不少黨友擔心因投票反對參選，惹上法律風險，故有人改以授權票方式出席。

會議期間，不少黨員就支持或反對民主黨參選發表意見，共80多人出席特別大會，「棄選」、「主選」佔六四比，「唔係想像中差距咁遠」，不過該名「棄選派」指，若計算授權票，「我哋（棄選）一定多票啲」。綜合多名有份出席會大的黨員描述，除了李華明外，3名發言支持民主黨考慮出選的黨員，成為今次會議的另類關注點。

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「六四見證者」發言成另類關注點

據悉，一名年約50的男黨員共發言3次，不少年青黨員是初次聽到其名字，亦有不少黨員直言不知道對方原來是民主黨員，但曾在媒體閱讀關於該黨員報道，形容對方在政圈有一定地位，為「六四」事件的見證者和參與者。該人並是非民主黨創黨成員，但與部分元老關係友好，與不少老黨員有過深刻經歷，亦曾為一名已淡出政壇的元老助選，形容「老黨員一定識佢」。

據了解，該黨員在會大上發言分享了他過往的故事和經歷，有本身不認識他的年青黨友對其發言感「受落」和深刻；其後他再發言指，民主黨應在會上作出是否參選的決定，否則難以向公眾交代，「如果大家係話因為無人參選而唔做呢個決定，咁佢就話：『咁而家我話我自己選囉』」，認為民主黨可考慮參選立法會。

另一名發言支持民主黨考慮參選的黨員，據悉為一名中年區議員，有非常豐富的參選經驗，具專業背景，剛完成區議員宣誓並順利過關，過往作風非常低調，風格較特立獨行，但曾因修例風波被建制媒體狙擊。

有民主黨員建議，若有黨員有意參選，須先取得五大地區支部「9+1」提名，李華明質疑是「玩嘢」。（資料圖片／廖雁雄攝）

只要清晰交代參選原則 料不少黨員願支持

羅健熙在記者會指會提高黨內提名門檻，有民主黨員就建議，若有黨員有意參選，須先取得五大地區支部「9+1（9人提名，1人和議）」提名，李華明昨形容「擺明畀難題」，質疑「係咪又玩嘢？」

一名反對參選的民主黨中人指，門檻不難通過，「唔好以為一定無人過到」，舉例若有九龍東黨友有意參選，李華明可發揮其影響力為有意參選者「拎飛」，估計至少能在至少兩區支部取得足夠票數。多於一名民主黨人指，若上文提及的兩名「主選派」參選，或有望取得五區「9+1」提名，只要對方能夠向會眾公開交代希望參選原則和理據，說明參選是「非選不可」，相信不少人會支持。

有民主黨中委指，「9+1」門檻尚未敲定，中委會將會盡快召開會議商討甄選機制及門檻。對於行會成員湯家驊昨（26日）稱，民主黨若定出高門檻，「效果等同叫人唔好選」，又稱參選人須在會員大會接受黨員「公審」，質疑未必有太多人願意承受參與黨內遴選，該中委笑指，在會員大會被「公審」是傳統，舉例指黃碧雲在去年5月的會員大會，亦遭到黨友圍攻，最終也通過由她負責籌組參選團隊。