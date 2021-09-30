青年民建聯建議推「新居屋計劃」助青年置業　倡設港人參軍制度

新一份《施政報告》將於下月6日發表，青年民建聯今（30日）舉行記者會，表達對《施政報告》的意見，促政府加強對青年在學業、就業、創業及置業四方面的支援。

青年民建聯認為，政府應增加居屋供應，同時建議推行「新居者有期屋計劃」，以低於居屋的價格，提早預售新界北等資助出售單位，增加年輕人置業機會。另青民建議，政府應從教育政策入手，完善國安教育的官方教材，定期抽樣檢查學校自行準備的國安教材，並且設港人參軍制度。



青年民建聯主席施永泰（羅君豪攝）

就創業方面，青年民建聯主席施永泰表示，政府可研究在康文署轄下的公園，試行定期舉行假日市集，讓微小企有更多推廣產品的機會。施永泰又認為，政府可鼓勵市場提供更多廉租的「共享工作間」，讓創業者在場地上在更多選擇。另青民亦提倡設「大學生培訓資助計劃」，資助企業應屆大專及大學畢業生每月5,000元，為期半年。

青年民建聯副主席鍾健峰指，政府應考慮推行「新居者有期屋計劃」，以低於居屋的價格，提早預售新界北等資助出售單位，增加年輕人置業機會。（羅君豪攝）

促重新審視制定《長遠房屋策略》

至於住屋問題，青年民建聯副主席鍾健峰稱，政府應重新審視制定《長遠房屋策略》， 為市民提供最基本的住屋保障。鍾健峰又指，政府應考慮推行「新居者有期屋計劃」，以低於居屋的價格，提早預售新界北等資助出售單位，增加年輕人置業機會。

對於有報道指，政府研究放寬祖堂地轉售門檻、搬遷葵涌貨櫃碼頭等，增加土地供應建屋。鍾健峰稱，對政府多管齊下覓地起屋表示歡迎，他認為若政府放寬祖堂地轉售門檻等，可有更多空間在新界北等地興建資助房屋，令青年有置業機會。

青民副主席陳壇丹認為，教育局應定期抽樣檢查各校自行準備的國安教材，同時建議學校在教師培訓期間，必須提供國安教育課程。（羅君豪攝）

倡定期抽樣檢查學校國安教材

另在教育方面，青民副主席陳壇丹認為，教育局應定期抽樣檢查各校自行準備的國安教材，同時建議學校在教師培訓期間，必須提供國安教育課程，以及規定現職教師參加一定時數的國安教育培訓。陳壇丹又建議，政府應設港人參軍制度，讓有意參軍的青年入伍，他稱可優先讓在內地就讀大學的香港學生應徵入伍，並容許他們退役後再入學及享有學費減免。

在創業方面，青民委員朱煥釗認為，政府府應優化香港青年到大灣區就業的配套，如在大灣區九個城市設立「一站式」服務中心，為有意到內地工作的青年提供稅務資訊和法律法規等支援，並提供諮詢、就業配對等服務。