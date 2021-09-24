民建聯請願促訂立減少劏房時間表　加快落實劏房租管條例

劏房租務管制爭論多時，政府早前「讓步」將續租加租上限由15%下調至10%，相關條例草案將於下月在立法會大會恢復二讀。民建聯今日（24日）在政府總部外請願，要求政府訂出減少劏房的時間表，並縮短劏房租管條例通過後的「真空期」，加快落實條例，以免業主乘機壓榨劏房戶。



民建聯要求政府訂出減少劏房的時間表，並縮短劏房租管條例通過後的「真空期」，加快落實條例，以免業主乘機壓榨劏房戶。（周皓宜攝）

周浩鼎冀加快興建公屋 柯創盛促縮短法例真空期

民建聯立法會議員周浩鼎表示，單是通過劏房租管條例並不足夠，他們要求政府訂出減少劏房的時間表，制定明確的KPI（關鍵績效指標），逐步降低劏房數目。他又指，政府應加快興建過渡性房屋和公屋，例如可多改建荒廢校舍。

該黨立法會議員柯創盛指，立法會通過法例後，一般需要3個月至半年才可實施，促請政府縮短「真空期」，避免無良業主在「真空期」內設法欺負租戶。他提到，政府計劃未來10年提供31萬個公營房屋單位，頭五年的供應較穩定，但後五年的變動較大，令市民擔心能否達標，希望政府簡化程序，兌現市民3年上樓的承諾。

民建聯社區主任莊展銘希望政府增加人手監管違規劏房，並加強宣傳劏房租管條例，讓劏房戶得悉自身權益。