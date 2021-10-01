十一國慶︱林鄭文藝晚會致辭　指要做好愛國主義教育

十一國慶，行政長官林鄭月娥晚上出席「香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十二周年文藝晚會」並致辭，指必須抓緊這些機遇，並做好愛國主義教育，加強港人對祖國的向心力。



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林鄭在致辭時表示，香港市民愛自己的國家，是應有之義、是理所當然，而維護國家主權、安全、發展利益，確保由愛國愛港的人管治香港，是不容置疑，亦是全面準確貫徹「一國兩制」的最基本要求。

林鄭說，修例風波後中央果斷應對，制定並頒布《香港國安法》在香港實施，修訂《基本法》附件一和附件二，完善了香港特區選舉制度，令香港社會回復穩定，落實「愛國者治港」。中央這兩大舉措，為「一國兩制」行穩致遠提供「雙重保險」，令香港可以由亂轉治，經濟發展可重新出發，民生得以改善。

她續指，中央對於香港的支持亦體現在近日公布的多項惠港措施，包括《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，是為香港的專業人士和企業締造更廣闊的發展空間；為金融服務業帶來更大動力的粵港澳大灣區「跨境理財通」和債券通「南向通」；擴大國家科技計劃對香港開放；大幅增加香港青年在內地實習的名額等；加上香港積極參與粵港澳大灣區建設，以及國家《十四五規劃綱要》中對香港的全面支持，香港未來一片光明。林鄭說，必須抓緊這些機遇，並做好愛國主義教育，加強港人對祖國的向心力。