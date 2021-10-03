民建聯倡「告別劏房」納入長策　盼10年內回復三年上樓目標

民建聯今日（10月3日）成立「告別劏房行動」，提出十個倡議，包括推動政府制訂「告別劏房」路線圖，大幅增建公屋，為劏房住戶提供持續支援等等。

民建聯主席、立法會議員李慧琼期望政府把「告別劏房」納入長遠房屋策略及施政報告，目標在10年內回復到公屋三年上樓的目標。



民建聯主席李慧琼期望，政府把「告別劏房」納入長遠房屋策略及施政報告，目標在10年內回復到3年上樓的目標。 （廖雁雄攝）

四階段計劃惠及11萬劏房戶

李慧琼表示，要長遠實現告別劏房目標，短時間政府要增加過渡性房屋供應，中長期則要政府願意每年提供4萬5千個公屋單位，以實現出租公屋三年上樓的目標。她期望政府拿出解決房屋問題的決心。

行動召集人、民建聯立法會議員鄭泳舜表示，「告別劏房」路線圖分為四階段，首階段為實現出租公屋三年上樓目標，先讓3萬輪候公屋的劏房戶搬離劏房；第二階段則是供應3至5萬個過渡性房屋，讓五萬個劏房戶搬離；第三部分則是規劃新界北，增加就業機會，減少「工作劏房戶」，同時擴充交通網路及交通費津貼。最後一階段則是提供支援措施，支援餘下的劏房戶。四階段合共料能惠及11萬個劏房戶。

鄭泳舜認為，政府需把過渡性房屋納入長遠房屋策略框架，邀請發展商參與計畫，善用閒置土地。（廖雁雄攝）

冀過渡性房屋小組升格

就持續增加過渡房屋供應的建議，鄭泳舜認為，政府需把過渡性房屋納入長遠房屋策略框架，邀請發展商參與計畫，善用閒置土地，並進一步研究利用酒店與賓館計劃的可行性。他又建議，政府把運房局轄下的過渡性房屋專責小組，升格為社會房屋辦事處。

鄭泳舜亦期望，立法會能盡快通過《業主與租客（綜合）修訂條例草案》。對於特首林鄭月娥的施政報告，鄭泳舜期望對方會有大篇幅講解如何處理房屋問題。

另外，「行動」亦建議制訂劏房單位基本要求，包括人均面積、建築安全、衞生渠務標準，而最低人均面積須與公屋看齊。行動又提出建議，例如業主須為劏房戶提供獨立煙霧探測器及小型手提式滅火筒。

倡衞生清潔資助恆常化

民建聯副秘書長葉傲冬則建議政府支援舊式大廈管理，提升衞生及保安工作，例如資助舊樓安裝大閘及防盜系統，將現有的衞生清潔資助恆常化。他又建議改善大廈管理專業顧問服務，由物管公司代三無大廈進行管理。他又希望政府能考慮重啟22條具重建潛力的公共屋邨工作。

環境師學會前會長潘景和表示，很多舊樓缺乏維修導致建築結構安全，亦衍生衞生問題，希望當局能更嚴厲執法。執業律師蔡少峰則期望透過告別劏房行動，協助市民釐清關於舊樓及劏房的法律問題。