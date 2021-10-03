林鄭自貼42年前遊重慶革命紀念館舊照：為國服務，須薪火相傳

特首林鄭月娥上月底訪問四川省成都市、直轄市重慶和陝西省西安市。她今日（3日）在社交網「話當年」，指42年前到過紅岩革命紀念館，今次同樣和同事參觀該處，「寓意為國服務，須薪火相傳」。



林鄭表示：「上周訪問重慶市時，我特別提出請市政府安排我在行程中參觀紅岩革命紀念館。今年是中國共產黨成立一百周年，我知道不少內地市民都去到各地紀念革命歷史文化的地方，重溫一段段可歌可泣的故事，緬懷先烈，增強愛國精神。對我來說，紅岩革命紀念館是我42年前到過的地方，雖然當時沒有在2001年建成的新館和詳細介紹那段歷史的展覽，但對國家經過苦難的奮鬥仍留下深刻印象。」

林鄭貼出42年前參觀紅岩革命紀念館時的舊照，可見當時林鄭與數名同學坐在紀念館舊樓前方。林鄭同時貼出與政府同事在相近位置的合照，她解釋：「當時（42年前）我是和大學的幾位同學一起去內地旅行；那天我特別邀請特區政府的幾位較年輕同事在舊樓前拍照留念，寓意為國服務，須薪火相傳。」不過未知是否因坐在石欄邊緣位置頗為危險，林鄭於最新的照片中，並沒有重現當時的坐姿。

據內地人民網介紹，紅岩革命紀念館位於重慶市沙坪壩區烈士墓政法村，1958年5月1日對外開放，由開國元勛董必武題寫館名。1938年10月，日軍佔領廣州、武漢，國民黨政府遷都重慶，中國共產黨為繼續從事統一戰線工作，派出以周恩來為首的中共代表團抵達重慶，建立了以周恩來為書記的中共中央南方局。當時南方局和八路軍駐重慶辦事處都設在紅岩村。