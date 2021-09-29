林鄭出席新聞界國慶酒會　批亂港份子反修例時借媒體名義抹黑政府

國慶72周年將至，特首林鄭月娥今日（29日）出席香港新聞界慶祝中華人民共和國成立七十二周年酒會時，批評反修例事件期間，有「反中亂港份子」假借媒體名義，參與、宣揚違法暴力行為、抹黑政府信息，亦發放偏頗報道、捏造假新聞，形容亂象已達嚴重危害國家安全的程度，令市民痛心。



林鄭強調港版國安法只是針對少數人，指本港的新聞自由仍受《基本法》保障，而登記在政府新聞處的媒體今年亦有增加。



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林鄭出席酒會致辭時表示，新中國成立70多年，遇到過不少困難，「國家克服了一個又一個難關，現在已是全世界第二大經濟體，人民生活大大改善，今年更在航天、運動、疫情防控方面取得成就」。她強調，國家高速發展過程中，香港只要融入國家發展大局，就可以享無限機遇。

稱民主改革、政治對話化解深層次矛盾是「反中亂港份子圈套」

林鄭表示，反修例期間不少人都把「暴亂」說成反映香港深層次矛盾，指可以透過民主改革、政治對話等方式解決，「這恐怕是跌進了外部勢力、反中亂港份子的圈套。猶幸中央支持『一國兩制』，推行國安法及完善選舉制度，落實愛國者治港，讓『一國兩制』重回正軌」。她強調國安法只是針對少數人，本港新聞自由仍受《基本法》等保障，登記在新聞處的媒體有增加。

最後，林鄭表示香港經濟發展與國家密不可分，相信香港可把握「十四五規劃」。她呼籲傳媒透過中立客觀的評論及報道，讓大家了解國家，亦歡迎新聞界繼續監督施政。

香港大公文匯傳媒集團董事長姜在忠致辭時指，中國共產黨帶領人民奮鬥，自十八大以來，中共總書記習近平以中國夢重聚中國力量，為發展訂下航線，強調香港人民與中國人民可一同開啟國家繁榮之路，共創互利共贏。他強調2019年修例風波因為中央果斷出手，正本清源，完善選舉制度，並重塑香港民主制度，獲廣大香港市民擁護。

姜在忠表示，作為富正義感的媒體要推動香港各界溝通，求同存異，將發展作為共同目標。