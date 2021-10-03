職工盟解散｜工聯會促政府嚴查到底：工友有任何疑難可找工聯

創立31年的職工盟今日（3日）通過解散決議，建制最大工會工聯會隨即發聲明，批評職工盟解散是為了企圖逃避法律罪責，促請政府「加大力度」嚴查到底，以彰顯香港法治精神，又強調工聯積極維護勞工權益，推動改善民生，務實為打工仔服務，為勞工打拚，「我們會一如以往堅守服務承諾，工友有任何疑難時可以找工聯會。」



職工盟主席黃迺元在記者會上表示，職工盟從來沒有做過違法事情，又指無法評估政治風險會否隨著解散而消除。



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民建聯斥職工盟與支聯會「蛇鼠一窩」

民建聯亦發聲明，稱職工盟一直「假借工會組織之名」，進行大量「反中亂港」活動，在多次政治事件中發動大罷工，「煽動香港市民仇視政府，擾亂市民正常生活」，又稱：「職工盟與支聯會等顛覆國家政權、推翻國家執政黨的顏色革命組織基本上是蛇鼠一窩，落得如此下場完全是咎由自取。」

民建聯要求警方繼續跟進及調查職工盟，「將違法責任追究到底」，並要求有關當局亦要跟進職工盟負責的僱員再培訓工作，確保課程能順利完成或妥善轉介其他培訓機構，減少對受訓人士的影響。

工聯會稱職工盟發放「港獨」信息

工聯會稱，職工盟「自成立以來，一直擔任外國政治代理人的角色，長期收受外國資金」，大搞「港版顏色革命」，「嚴重危害香港社會安寧和國家安全」，又斥工盟假借工會組織名義「行政治煽動之實」，利用工人權益作其「政治燃料」，不斷向社會各界發放鼓吹違法及「港獨」信息，是徹頭徹尾的「反中亂港組織」，認為職工盟解散目的是企圖逃避法律罪責，工聯會促請政府加大力度嚴查到底，以彰顯香港法治精神。

職工盟主席黃迺元在記者會上表示，職工盟從來沒有做過違法事情，又指無法評估政治風險會否隨著解散而消除。（盧翊銘攝）

黃迺元：職工盟從來沒有做過違法事情

職工盟主席黃迺元在記者會上表示，職工盟從來沒有做過違法事情，又指無法評估政治風險會否隨著解散而消除。黃迺元上月曾逐點反駁建制媒體指控，指有媒體企圖以過去職工盟的國際民間連結工作，指控職工盟是外國代理人，稱絕對不認同此政治定性，指過去即使與美國婦聯轄下的團結中心有合作資助項目，但內容只是推動勞工保障、工會理事培訓、集體談判，並不涉任何政治活動，去年月前已無再與團結中心合作。

黃迺元當時提到，《文匯報》宣稱是國際工會聯合會（ITUC）是「披跨國工會外衣的政治組織」，黃反駁指，ITUC是全球最大工會聯盟，代表全球163個國家、332個地區的工會組織，即使轄屬中國政府系統的中華全國總工會，亦曾接待ITUC探訪團，並以觀察員身份參與國際大會會議。