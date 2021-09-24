黃迺元：職工盟若解散屬下工會仍會運作　憂獨有培訓課程將絕跡

職工盟啟動解散程序，將在下月3日召開特別會員大會表決。主席黃迺元今日（24日）出席清潔服務職工會一個記者會時表示，職工盟可能會解散，但不影響屬下工會的運作，雖然欠缺職工盟的支援，屬會可能面對更多困難，但相信工會理事會繼續努力，為工友發聲。

至於職工盟資產問題，則要留待特別大會時討論。目前職工盟的培訓課程仍在繼續，惟不再繼續招收新生。黃迺元表示，市場上有其他工會表示願意接手培訓，惟擔心部分職工盟獨有課程，如自動、手動輪椅維修課程，擔心或會絕跡。



職工盟主席黃迺元今日（24日）出席清潔服務職工會一個記者會時表示，職工盟可能會解散，但不影響屬下工會的運作。（袁澍攝）

黃迺元說擔心如果職工盟解散，屬下工會運作會遇到困難，但強調有困難不代表不會繼續做。儘管情緒方面的壓力都很大，但日後仍然會繼續為工友權利發聲。至於職工盟的資產如何處理，他說要等工會會計師計算，及在會員大會上討論。他又指，職工盟培訓中心提供獨有培訓課程，如手動、自動輪椅維修擔心解散後，無其他機構承辦。

清潔服務業職工會在今日的會議揭露，一間名為「萬成清潔服務有限公司」的政府外判的清潔服務公司涉嫌逃避禁止投標的處罰，透過同一集團的子公司「駿誠服務有限公司」接手提供合約服務，清潔服務業工會擔心會影響工友權益。《香港01》已就有關問題向兩間公司查詢，正待回覆。

揭競標集團手交手 批政府部門放任

工會6月曾經向食環署及庫務局投訴，但獲回覆指兩間公司是獨立註冊，做法無違反規定；不過，工會發現，兩間公司的持有人有親戚關係，批評政府說法自欺欺人，要求政府撤回兩間公司的投標申請，及促請申訴專員公署主動介入調查當局有否失職。

工會指出，2017年就有海麗邨清潔服務承辦商「民順」換「工商」的事件，而在2020年工會曾揭發「羅氏」換「耀發」以避開禁止投票令，批評食環署、庫務局、甚至中央投標委員會依然放任，令扣分制、禁制令都變相失效。