職工盟會員大會表決解散否　屬會嘆傷感　憂政府視工會為無牙老虎

職工盟今天（3日）召開特別會員大會，表決是否正式通過解散。有多名職工盟成員、屬會代表下午在會議開始前擺街站，分享參與工運的經歷及對職工盟的不捨之情。

政府僱員團結工會理事長陳耀國表示，若職工盟最終通過解散，他會感到傷感，指過往職工盟提供向屬會各式各樣的支援服務，職工盟解散後或令屬會爭取勞工權益的道路變得更「難行」，又擔心政府日後或視工會為「無牙老虎」，「梗係傷感啦，勞工界......職工盟撐起很大部分，相信...幫工友出力撐的（組織）不會太多」。



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屬會代表：解散屬勞工損失

職工盟教育及發展幹事林小薇指，她不希望職工盟解散，形容社會運動及過去經歷令他們見到不少可能性，強調希望透過街站，分享職工盟「有血有肉」的故事。她提到自己讀書時期已找職工盟合作，希望職工盟的價值可承傳下去。

職工盟組織幹事吳冠君表示，已加入職工盟17年，發現很多情況不包括在勞工法例保障，例如職場欺凌。他舉例指，有運輸公司遺失物品後要求送貨員賠錢，惟有送貨員因不願賠錢，被安排到惡劣的崗位工作。他強調，職工盟的社區連結多，例如將多餘食品再分發，亦有提供培訓課程，相信如果職工盟可繼續運作，能對應一些家庭的實際需要。

政府僱員團結工會理事長陳耀國表示，若職工盟最終通過解散，他會感到傷感，指過往職工盟提供向屬會各式各樣的支援服務，職工盟解散後或令屬會爭取勞工權益的道路較「難行」。（盧翊銘攝）

戰友拉起「我們還是在一起」橫額

個人及社區服務行業職工會理事長陳華喜形容自己心情沉重，形容在今日政治環境下，連和平理性勞工團體都無法生存，強調不希望職工盟解散。

加入了職工盟4年的跨性別成員曾晴指，自己以往在職場無法「做好自己」，只有職工盟着力做性小眾的平權工作，以往亦很少人將性別議題介入職場面向，強調職工盟解散與否，都需要繼續這些平權工作。

職工盟成員和層會代表拉起寫上「無論如何，我們還是在一起」的橫額。（盧翊銘攝）

城巴職工會表明繼續運作

作為屬會代表的城巴有限公司職工會理事長許翰傑指，即使沒有職工盟，城巴工會仍會繼續運作。他強調巴士是公眾每日乘搭的交通工具，作為巴士工會要向政府提出意見。他指工盟一旦解散，對屬會運作會有影響，又形容解散對勞工亦是很大損失，因工會變得「單一方向」並不健康。

作為屬會代表的城巴有限公司職工會理事長許翰傑指，即使沒有職工盟，城巴工會仍會繼續運作。（盧翊銘攝）