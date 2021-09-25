職工盟一周後決去留　黃迺元指有工人便有工運：好多事始於「散」

職工盟今（25日）舉行30周年展覽，展示過去30年的工運照片及物品，只准會員入內參觀。職工盟主席黃迺元表示，即使擔心政府打壓，但認為展覽為該做的事，強調「無論職工盟之後的命運如何，只要一日有工人，就會有工運」。



職工盟目前已啟動解散程序，將於10月3日召開大會進行表決。



黃迺元信工運以不同形式延續

職工盟指，過去一星期收到不少會員詢問「職工盟可以不解散嗎？」因此希望透過展出過去三十年中，工人運動的照片、物品和故事，凝聚一眾會員。職工盟副主席鄧建華補充，舉辦展覽的目的，是不希望政權為工運亂扣帽子，扭曲或錯誤定性職工盟過去三十年的工人運動。

黃迺元表示，「好多事的開端由『散』開始，無論職工盟在10月3日之後的命運如何，只要一日有工人，就會有工運。」他相信即使職工盟解散，工運仍會用不同形式進行。