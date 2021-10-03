中聯辦落區｜何靖訪新界北　指具戰略經濟價值　投入灣區錢途光明

中聯辦副主席何靖上月30日到訪新界北，包括北區打鼓嶺鄉事會、香園圍鳳凰湖村、香園圍鳳凰湖村，及到新田多位原居民及青年交流。何靖稱，新界北邊境地區土地充裕，緊鄰深圳，有著非常重要的經濟價值和戰略價值，只要牢牢抓住「建設國際創新科技中心」、「促進人員、貨物、車輛便捷高效流動」等機遇，積極開發建設，形容「新界北完全有可能成為香港新的經濟中心」。



鄉事會辦中共展覽 何靖：這個安排得好！

何靖先到訪北區打鼓嶺鄉事會，指鄉事會門前樹立起一個大型國慶花牌，空中懸掛著上百面色彩鮮豔、迎風飄揚的五星紅旗和特區區旗，院子擺滿了介紹中國共產黨簡史、中國精神的圖片展覽。何靖稱，新中國成立72年來所取得的發展成就舉世矚目，離不開中國共產黨的堅強領導和中國人民的艱苦奮鬥，以展覽學習慶祝國慶，「這個安排得好！」並勉勵打鼓嶺鄉事會主席陳月明進一步突出主題宣傳。

何靖隨後到蓮塘口岸附近的香園圍鳳凰湖村探訪，引述當地村民易渭東稱「現在生活安定多了」，最大心願就是發展經濟，期待10月6日特首新一期施政報告能對新界北進行整體規劃，餐吧老闆Ken則期望在未來規劃建設中，既能照顧原居民利益，也能考慮經營者的利益，期間有村民朋友提起附近垃圾堆填區有污水滲透，擔心會對環境造成影響。

何靖探訪香園圍鳳凰湖村村民。

生態保育是香港「好習慣、好傳統」

中聯辦在新聞稿形容，何靖聽後「點了點頭」，表示理解和支持，並指香港融入大灣區是勢在必行，新界北邊境地區土地充裕，緊鄰深圳，有著非常重要的經濟價值和戰略價值。只要牢牢抓住「建設國際創新科技中心」、「促進人員、貨物、車輛便捷高效流動」等機遇，積極開發建設，形容「新界北完全有可能成為香港新的經濟中心」，並在發展中做好生態保育、環境保護，形容是香港一直以來的「好習慣、好傳統」。他鼓勵村民和商戶等不同持份者要共同參與、建言獻策，積極支持特區政府，做好新界北整體規劃，更好融入大灣區發展大局，「這裡發展潛力巨大，定會成為一片熱土，大有作為。村民們聽後備受鼓舞，不約而同鼓起掌來。」

何靖了解洪水橋規劃。

稱個人「錢」途十分光明

何靖離開香園圍後，登上位於高地的落馬洲警署，與當區總指揮官、社團代表及市民會面。何靖指深圳的發展速度很快，香港也需要加快發展步伐，爭分奪秒，這樣才能充分發揮大灣區建設核心引擎作用，「新界北區位優勢明顯、經濟價值突出，需要在更高站位上進行通盤規劃，既要考慮區域功能定位、產業發展佈局，也要與大灣區整體規劃進行有效對接，促使深港兩地產業聚集、人才匯集、優勢融合，實現跨越式發展，發揮1+1>2效應。」

何靖其後到新田原居民家中訪問，並與創業青年進行座談，聽取幾位創業青年對職業發展、兩地融合的看法，「聽到創業青年文嘉豪談及從事稅務法律服務工作時，何靖鼓勵他說，十四五規劃支持香港服務業向高端高增值方向發展，現在高端專業服務，不僅香港需要，深圳也有大量需求」，「青年創業要緊緊抓住香港融入大灣區這一機遇，帶頭融入，搶得先機，不僅職業前景會更加廣闊，個人『錢』途也會十分光明。」

何靖最後到元朗洪水橋區和錦田區，了解洪水橋新區發展規劃，聽取新界社團聯會當區負責人呂堅對申請過渡性房屋計劃有關情況的介紹，「當聽到位於錦田的過渡性房屋計劃可提供約1020個過渡單位時，何靖給予了充分肯定，對如何參與做好過渡性房屋服務工作進行了具體指導」，勉勵新界社團聯會要提高管理服務水平，積極支持配合特區政府做好有關工作，為解決「住房難」問題貢獻力量。

何靖與落馬洲警署指揮官及市民交流。

劉國勳：中央重視新界北的發展 令人振奮鼓舞

民建聯立法會議員劉國勳表示，對中聯辦官員「落區聆聽 同心同行」系列活動表示歡迎及支持，又感謝中央對新界北地區現況的關心。劉國勳指，近年他一直在民間及議會推動新界北發展，由去年不斷在立法會提出口頭質詢及書面質詢，及後不斷在報章撰文引起各界關注新界北的發展方向，喜見社會各界開始關注新界北的發展問題，他期望周三的《施政報告》正式公布後，能夠不遺餘力與各界人士合作，繼續作出深度交流，朝着共同目標進發，加快步伐一齊做好新界北的發展工作。

劉國勳認為，新界北大量土地有望成為未來香港主要的土地供應來源，正正是改善香港住宅供應匱乏的好地方，對中央重視新界北的發展，令人振奮及鼓舞。