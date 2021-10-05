01消息｜傳設「港版發改委」政府智囊角色　高層次對接國家規劃

政府架構變動的消息不斷，據了解，為了配合國家「十四五」規劃及大灣區發展，特首林鄭月娥將於明日發表的《施政報告》中建議，在政府內新增一個職能類似現時內地「發改委」的智囊架構，以宏觀角度研調香港整體發展策略，特別是如何「對接國家重大規劃藍圖，把握香港發展機遇」。

新架構將與擬新增的文化體育及旅遊局等建議，最快於明年7月下屆政府落實，直接向特首負責。



翻查資料，特首林鄭月娥開設專職，配合國家涉港發展藍圖，並非首次。例如2018年施政報告公布成立「粵港澳大灣區建設督導委員會」，由她親自掛帥出任主席，至去年政制及內地事務局更正式成立粵港澳大灣區發展辦公室，委任前產業署署長袁民忠任粵港澳大灣區發展專員。

直接向特首負責 為「十四五」度身訂造

接近政府消息人士表示，今次建議開設的智囊架構，性質不同，面向全國性重大發展規劃藍圖，且負責與內地相關部委對接溝通，又會為全港性重大政策如房屋、產業發展等進行宏觀研究，向特首提供發展方向建議，角色猶如內地發改委、港府昔日中央政策組，以及特首辦高級特別助理「三合一」。

消息指，國家「十四五」規劃與香港前景息息相關，當中牽涉多個不同政策領域及政府部門，倘各有各做，恐影響成效，所以需由一新架構規劃、統籌、接洽和跟進落實，而此舉措亦可凸顯對國家「十四五」規劃的重視。消息人士形容，該智囊架構雖然亦會為本港重大政策如土地房屋、產業發展等進行研調及提供意見，但相信離不開「配合國家發展大勢」這主旋律，所以基本上是為「十四五」規劃度身訂造。

形勢所需 猶如「國情版」中策組翻生

昔日港府有聘任《文匯報》政治記者出身的前特首辦高級特別助理陳建平，代表港府高層與內地政府和組織「接頭」溝通；中央政策組則協助港府就重大政策或事項進行民調分析、民意把脈。惟兩者分別在林鄭任內「淡出」，前者離職後職缺懸空至今，後者被改組為政策創新與統籌辦事處，變相解散。

消息人士表示，新智囊架構的職責，主要就香港涉及國家發展領域，跟內地部委「接頭」，有點似昔日特首辦高級特別助理的功能，「不過層次和層級上都高許多，而且變了一班人、一個架構，可以說是『國情版』中策組翻生。」

中央政策組前首席顧問、全國港澳研究會副會長劉兆佳指，新架構應從宏觀、長遠角度研判國內外形勢，建立長遠發展策略，包括如何把握「十四五」規劃、大灣區等機遇，同時亦要研究國際形勢，特別是影響香港的中美關係。他指現屆政府取消了中策組，上述工作未能妥善地統籌處理。